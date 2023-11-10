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Росія проводить інформаційну операцію проти українців у Секторі Газа, - ГУР

П'ятниця 10 листопада 2023 09:04
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Росія проводить інформаційну операцію проти українців у Секторі Газа, - ГУР Фото: Росія проводить інформаційну операцію проти українців у Секторі Газа (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Секторі Газа росіяни проводять інформаційну операцію проти українців з метою дискредитації нашої держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що росіяни на Близькому Сході реалізовують чергову інформаційну операцію з метою дискредитації нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у розвідці, громадяни РФ телефонують українцям, які наразі перебувають у Секторі Газа, та поширюють серед них панічні настрої, використовуючи фейкові меседжі, зокрема:

  • "Україна вас кинула";
  • "Порятунку більше не буде";
  • "Росія готова вас евакуювати".

Водночас російські абоненти дають зрозуміти, що в обмін за можливість нібито евакуації із Сектору Газа необхідно буде надати інтерв’ю для російського інформаційного агентства. Детальніше про зміст інтерв’ю чи можливі запитання росіяни нічого не кажуть.

"Отже, терористична Москва традиційно прагне скористатись загостренням базових потреб людини в умовах збройного конфлікту, аби перейти до наступного етапу кампанії з дискредитації України, а саме - створити відповідні пропагандистські матеріали для подальшої трансляції вигідної агресору брехні", - зазначили в ГУР.

У розвідці закликали співгромадян у Секторі Газа повідомляти про всі випадки телефонного шантажу, провокацій та залякування з боку невідомих росіян.

Евакуація українців із Сектору Газа

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Після цього ізраїльські військові розпочали свою операцію проти терористів.

В рамках операції Сектор Газа було заблоковано. Усі контрольно-пропускні пункти на кордоні палестинського анклаву припинили роботу. Через це там застрягла велика кількість іноземців, зокрема українці.

Як зазначав посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, на території Сектору Газа перебували 357 громадян України.

Евакуація першої групи українців відбулася 8 листопада. Тоді вдалося вивезти 43 людей.

Вчора президент Володимир Зеленський повідомив, що Україні вдалося вивезти із Сектору Газа вже понад 80 громадян, які застрягли там через війну Ізраїлю з ХАМАС. Евакуація продовжується.

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