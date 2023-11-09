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Зеленський заявив про продовження евакуації із Сектору Газа: скільки українців вивезли

Київ, Четвер 09 листопада 2023 20:55
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Зеленський заявив про продовження евакуації із Сектору Газа: скільки українців вивезли Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україні вдалося вивезти із Сектору Газа вже понад 80 громадян, які застрягли там через війну Ізраїлю з ХАМАС. Евакуація продовжується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Продовжуємо евакуацію наших громадян із Сектору Газа - зараз уже 89 наших людей врятували", - розповів глава держави.

За його словами, влада України продовжує роботу над евакуацією. Це "дуже кропіткий і делікатний процес", зазначив Зеленський.

Евакуація українців із Сектору Газа

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Після цього ізраїльські військові розпочали свою операцію проти терористів.

В рамках операції Сектор Газа було заблоковано. Усі контрольно-пропускні пункти на кордоні палестинського анклаву припинили роботу. Через це там застрягла велика кількість іноземців, зокрема українці.

Як зазначав посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, на території Сектору Газа перебували 357 громадян України.

Евакуація першої групи українців відбулася вчора, 8 листопада. Тоді вдалося вивезти 43 людей.

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Володимир Зеленський ХАМАС евакуація Ізраїль Палестина Сектор Газа
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