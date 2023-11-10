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Россия проводит информационную операцию против украинцев в Секторе Газа, - ГУР

Пятница 10 ноября 2023 09:04
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Россия проводит информационную операцию против украинцев в Секторе Газа, - ГУР Фото: Россия проводит информационную операцию против украинцев в Секторе Газа (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Секторе Газа россияне проводят информационную операцию против украинцев с целью дискредитации нашего государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что россияне на Ближнем Востоке реализуют очередную информационную операцию с целью дискредитации нашего государства", - говорится в сообщении.

Как отметили в разведке, граждане РФ звонят по телефону украинцам, которые находятся в Секторе Газа, и распространяют среди них панические настроения, используя фейковые месседжи, в частности:

  • "Украина вас бросила";
  • "Спасения больше не будет";
  • "Россия готова вас эвакуировать".

В то же время российские абоненты дают понять, что в обмен за возможность эвакуации из Сектора Газа необходимо будет предоставить интервью для российского информационного агентства. Детальнее о содержании интервью или возможных вопросах россияне ничего не говорят.

"Следовательно, террористическая Москва традиционно стремится воспользоваться обострением базовых потребностей человека в условиях вооруженного конфликта, чтобы перейти к следующему этапу кампании по дискредитации Украины, а именно - создать соответствующие пропагандистские материалы для дальнейшей трансляции выгодной агрессору лжи", - отметили в ГУР.

В разведке призвали сограждан в Секторе Газа сообщать о всех случаях телефонного шантажа, провокаций и запугивания со стороны неизвестных россиян.

Эвакуация украинцев из Сектора Газа

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. После этого израильские военные начали свою операцию против террористов.

В рамках операции Сектор Газа был заблокирован. Все контрольно-пропускные пункты на границе палестинского анклава прекратили работу. Из-за этого там застряло большое количество иностранцев, в том числе украинцы.

Как отмечал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, на территории Сектора Газа находились 357 граждан Украины.

Эвакуация первой группы украинцев прошла 8 ноября. Тогда удалось вывезти 43 человек.

Вчера президент Владимир Зеленский сообщил, что Украине удалось вывезти из Сектора Газа уже более 80 граждан, которые застряли там из-за войны Израиля с ХАМАС. Эвакуация продолжается.

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