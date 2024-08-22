Росія не просила організувати гуманітарний коридор з Курської області, - Верещук

Нагадаємо, що Україна, ще 14 серпня заявила про готовність відкрити гуманітарні коридори у Курській області.

Пізніше стало відомо, що Україна вже опрацьовує можливість маршруту гуманітарного коридору для цивільних із Курської області до Сум. Ще тоді Верещук зазначила, що є можливість щодо гуманітарного коридору в бік Російської Федерації. Втім, це вдасться реалізували лише у разі відповідного офіційного запиту з російської сторони.

Варто також нагадати, що сьогодні Україна повідомила, що за потреби забезпечить освіту дітям у Курській області.

Бої у Курській області

Нагадаємо, від початку місяця у Курській області йдуть бої. Наразі відомо, що на територію регіону зайшли українські військові. Вони вже витіснили російських окупантів із низки населених пунктів.

Від початку "курської операції" в мережі з'являлися відео, як жителі прикордонних населених пунктів Курської області скаржилися, що місцева влада не допомагає їм в евакуації.

Варто також зазначити, що й сама тактика українських військових значно відрізняється від російської, адже, на відміну від окупантів, бійці ЗСУ не руйнують вщент російські міста та села і не вбивають мирних жителів РФ.

Ми повідомляли, що український президент Володимир Зеленський сьогодні відреагував на операцію в Курській області.

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