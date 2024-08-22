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Заступник міністра освіти не виключив навчання дітей в Курській області. МОН спростувало

Четвер 22 серпня 2024 20:57
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Заступник міністра освіти не виключив навчання дітей в Курській області. МОН спростувало Фото: в МОН висловилися щодо освітнього процесу в Курській області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький заявив, що українська сторона за потреби забезпечить освітній процес дітям у Курській області РФ. Однак у Міністерстві освіти і науки це заперечують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна" та офіційний коментар МОН.

Що сказав Винницький

Сьогодні на брифінгу Винницький заявив, що міжнародне гуманітарне право не дозволяє переміщення неповнолітніх громадян через кордон в умовах окупації або військових дій.

"Ми дуже сильно засуджуємо нашого ворога, який переміщує дітей українських громадян на територію РФ. Ми вважаємо це фундаментальним порушенням людських прав. Тому однозначно не йдеться про будь-яке переміщення дітей із Курської області на територію України", - зазначив він.

Заступник міністра додав, що якщо ситуація триватиме далі так, як вона розвивається зараз, то наприкінці вересня чи на початку жовтня МОН доведеться складати план того, як Україна буде забезпечувати освіту на тих територіях неповнолітнім дітям.

Яка позиція МОН

В коментарі РБК-Україна у міністерстві заявили, що заява Винницького є виключно його особистою думкою.

"Міністерством освіти і науки жодних відповідних офіційних рішень не ухвалювалося. Заява Винницького є виключно його особистою думкою і припущеннями та не є офіційною позицією МОН", - наголосили у міністерстві.

Наступ ЗСУ у Курській області

Нагадаємо, українські військові вже понад два тижні проводять операцію у Курській області. ЗСУ прорвали кордон та взяли під контроль низку населених пунктів у російському регіоні.

Зокрема, сьогодні, 22 серпня, стало відомо, що українські бійці взяли під контроль ще один населений пункт у Курській області. Загальна кількість таких населених пунктів перевищила 90.

Як зазначив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, військова комендатура повністю забезпечує життєдіяльність цивільних у російському регіоні. Своїми діями у Курській області Україна показує, що є відповідальною державою щодо підписаних нею конвенцій.

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