Росія продовжує табу на експорт бензину до кінця 2026 року

Деталі рішення щодо пального

За інформацією видання, відповідне рішення про продовження заборони вивезення бензину "для виробників і невиробників" ухвалили на засіданні профільного штабу. Подібний крок пояснюють спробою стабілізувати ситуацію на внутрішньому ринку.

Водночас уряд РФ планує зняти обмеження на експорт дизельного пального.

Як зазначають у російському уряді, це робитимуть "у міру відновлення ринку", щоб нафтопереробні заводи не стикалися із надлишком продукції та скороченням обсягів переробки.

У РФ наголошують, що після забезпечення власних потреб для них важливо відправляти дизель на експорт задля повного завантаження потужностей заводів.

Проблеми з пальним у РФ

Влітку в Росії почали виникати регулярні перебої з постачанням пального. У російському уряді їх пояснюють змінами в логістиці.

Щоб збити дефіцит та зростання цін, влада вжила низку заходів, серед яких була і тимчасова заборона на експорт бензину та дизеля.

Початково ці обмеження мали діяти лише до 31 липня.