Россия продолжает табу на экспорт бензина до конца 2026 года

Детали решения по топливу

По информации издания, соответствующее решение о продлении запрета на вывоз бензина "для производителей и непроизводителей" было принято на заседании профильного штаба. Подобный шаг объясняют попыткой стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.

В то же время, правительство РФ планирует снять ограничения на экспорт дизельного горючего.

Как отмечают в российском правительстве, это будет делать "по мере восстановления рынка", чтобы нефтеперерабатывающие заводы не сталкивались с избытком продукции и сокращением объемов переработки.

В РФ отмечают, что после обеспечения собственных потребностей для них важно отправлять дизель на экспорт для полной загрузки мощностей заводов.

Проблемы с горючим в РФ

Летом в России начали возникать регулярные перебои со снабжением горючего. В русском правительстве их объясняют переменами в логистике.

Чтобы сбить дефицит и рост цен, власти приняли ряд мер, среди которых был и временный запрет на экспорт бензина и дизеля.

Первоначально эти ограничения должны были действовать только до 31 июля.