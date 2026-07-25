Россия продолжает табу на экспорт бензина до конца 2026 года

В России решили продлить запрет на экспорт бензина для всех производителей до конца 2026 года. В то же время, ограничения на вывоз дизельного горючего планируют отменить.
Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
По информации издания, соответствующее решение о продлении запрета на вывоз бензина "для производителей и непроизводителей" было принято на заседании профильного штаба. Подобный шаг объясняют попыткой стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.
В то же время, правительство РФ планирует снять ограничения на экспорт дизельного горючего.
Как отмечают в российском правительстве, это будет делать "по мере восстановления рынка", чтобы нефтеперерабатывающие заводы не сталкивались с избытком продукции и сокращением объемов переработки.
В РФ отмечают, что после обеспечения собственных потребностей для них важно отправлять дизель на экспорт для полной загрузки мощностей заводов.
Летом в России начали возникать регулярные перебои со снабжением горючего. В русском правительстве их объясняют переменами в логистике.
Чтобы сбить дефицит и рост цен, власти приняли ряд мер, среди которых был и временный запрет на экспорт бензина и дизеля.
Первоначально эти ограничения должны были действовать только до 31 июля.
Напомним, на фоне существенных ограничений и закрытия границ для экспорта российские власти пытаются скрыть реальные масштабы проблем на внутреннем рынке.
Как отмечает украинская разведка, Кремль создает иллюзию стабильности, пока топливный кризис в РФ усугубляется. Официальная риторика чиновников все больше расходится с реальными показателями - за фасадом заявлений об "улучшении" скрываются дефицит, падение производства и стремительное удорожание горючего.
Из-за постоянных атак на нефтеперерабатывающие заводы Москва оказалась в ситуации жесткого выбора. РФ спасает Москву от дефицита бензина, жертвуя другими регионами, поскольку правительство сделало ставку на обеспечение столицы за счет регионального голода.
Ситуация с топливом стала настолько критической, что Россия вслед за бензином будет покупать дизель за границей. Когда один из крупнейших экспортеров в мире теперь вынужден искать дизельное топливо на внешних рынках из-за сокращения собственной переработки.