Кремль створює ілюзію стабільності, поки паливна криза в РФ поглиблюється, - розвідка

Росія продовжує говорити про стабілізацію паливного ринку, хоча цифри свідчать про протилежне.За фасадом "покращення" ховаються дефіцит, дорожче пальне та падіння виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України .

Російська влада продовжує переконувати населення, що паливна криза нібито відступає. Підконтрольні Кремлю медіа повідомляють про збільшення постачання нафтопродуктів, часткове скасування обмежень на АЗС і покращення ситуації у 15 регіонах, зокрема в Москві та Санкт-Петербурзі. Одночасно керівництво РФ запевняє, що ситуація перебуває під повним контролем.

Втім, як зазначають у СЗРУ, реальна картина зовсім інша. Покращення в окремих регіонах пов'язане не зі зростанням виробництва, а з адміністративним перерозподілом уже наявних запасів пального між різними територіями та категоріями споживачів.

Де ситуація залишається найгіршою

За даними розвідки, найскладніша ситуація нині зберігається в Тамбовській, Астраханській, Кіровській, Пензенській, Воронезькій, Ростовській, Волгоградській, Оренбурзькій і Ярославській областях, Пермському краї, Чуваській Республіці, Республіках Мордовія та Удмуртія, а також на тимчасово окупованій території Криму. Для цих регіонів ознак стабілізації поки не прогнозують.

Ціни зростають, а виробництво падає

Поглиблення кризи підтверджують і ціни. З 1 по 10 липня середня вартість бензину АІ-92 на російських АЗС зросла до 64,5 рубля за літр, що на 20% більше, ніж рік тому. АІ-95 подорожчав до 77,5 рубля (+24%), а АІ-98 — до 119,5 рубля за літр (+32%).

Причиною дефіциту, за оцінкою СЗРУ, залишається скорочення виробництва після пошкодження російських нафтопереробних заводів. У липні випуск бензину впав приблизно до 71,5 тисячі тонн на добу, тоді як середній літній попит становить близько 110 тисяч тонн. Таким чином російські НПЗ забезпечують лише близько 65% внутрішньої потреби, а дефіцит сягає майже 38,5 тисячі тонн на добу, або 35% споживання.

Чому Кремль говорить про "покращення"

"Усе вказує на те, що Кремль готується не до подолання кризи, а до її тривалого існування. Головна мета режиму – не відновлення повноцінної пропозиції на ринку, а недопущення зупинок у стратегічно важливих галузях", - наголосили в розвідці.

На думку СЗРУ, заяви про нормалізацію ситуації мають насамперед інформаційний характер. Вони покликані створити враження стабільності, хоча розрив між офіційною риторикою та реальним станом паливного ринку продовжує зростати.