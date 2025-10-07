Росія продовжує русифікацію: тепер - в українських дитячих садках

На тимчасово окупованих територіях України тривають системні спроби змінити українське освітнє середовище. Після шкіл і вишів процес русифікації тепер поширюється і на дитячі садки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру національного опору в мережі Telegram.
Російські окупаційні адміністрації почали впроваджувати уроки російської мови навіть у дитячих садках. У старших групах запроваджують обов'язкові заняття з так званого "розвитку мовлення", під час яких дітям нав'язують російські слова і правила вимови, поступово витісняючи українську мову з повсякденного спілкування.
Такий підхід фактично перетворює систему дошкільного виховання на інструмент ідеологічного впливу. Мета подібних дій - сформувати в дітей звичку до російської мови та викорінити українську ідентичність із самого раннього віку.
У ЦНС наголошують, що подібні заходи є частиною загальної стратегії окупаційної влади зі зміни культурного простору на захоплених територіях. Під прикриттям освітніх програм російська сторона послідовно знищує українські національні символи, традиції та мову, підміняючи їх елементами пропаганди.
Нагадуємо, що окупаційні адміністрації на тимчасово захоплених територіях завозять нових "вчителів" із Росії, пропонуючи їм контракти та фінансові виплати. Таким чином, вони формують кадровий склад шкіл, замінюючи українських педагогів, які відмовилися співпрацювати з окупаційними структурами.
Зазначимо, що на тимчасово окупованих територіях України росіяни готують репресії проти батьків, чиї діти продовжують навчання в українських школах в онлайн-форматі.