Російські окупаційні адміністрації почали впроваджувати уроки російської мови навіть у дитячих садках. У старших групах запроваджують обов'язкові заняття з так званого "розвитку мовлення", під час яких дітям нав'язують російські слова і правила вимови, поступово витісняючи українську мову з повсякденного спілкування.

Такий підхід фактично перетворює систему дошкільного виховання на інструмент ідеологічного впливу. Мета подібних дій - сформувати в дітей звичку до російської мови та викорінити українську ідентичність із самого раннього віку.

Цілеспрямована політика впливу

У ЦНС наголошують, що подібні заходи є частиною загальної стратегії окупаційної влади зі зміни культурного простору на захоплених територіях. Під прикриттям освітніх програм російська сторона послідовно знищує українські національні символи, традиції та мову, підміняючи їх елементами пропаганди.