Российские оккупационные администрации начали внедрять уроки русского языка даже в детских садах. В старших группах вводятся обязательные занятия по так называемому "развитию речи", в ходе которых детям навязывают русские слова и правила произношения, постепенно вытесняя украинский язык из повседневного общения.

Такой подход фактически превращает систему дошкольного воспитания в инструмент идеологического влияния. Цель подобных действий — сформировать у детей привычку к русскому языку и искоренить украинскую идентичность с самого раннего возраста.

Целенаправленная политика влияния

В ЦНС отмечают, что подобные меры являются частью общей стратегии оккупационных властей по изменению культурного пространства на захваченных территориях. Под прикрытием образовательных программ российская сторона последовательно уничтожает украинские национальные символы, традиции и язык, подменяя их элементами пропаганды.