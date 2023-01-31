Росія продовжує постачати викрадене українське зерно до Сирії, - ЦНС

"Зерно з півдня України вивозиться двома шляхами: залізницею Токмак - Бердянськ, де далі через порт перевозять в Тартус (Сирія). Інший шлях це вивезення до Криму до порту Севастополя й далі на вищезгаданий Тартус", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС нагадали, що для вивозу українського зерна росіяни використовують маршрут Маріуполь - Таганрог. Також окупанти цією дорогою доставляють викрадений лом металів зі знищених міст, зокрема з того ж таки Маріуполя.

"Раніше окупаційна адміністрація Запорізької області відзвітувала про реалізацію 300 тисяч тонн зернових, олійних та зернобобових культур у 2022 році. Гауляйтери заявили, що для приймання сільськогосподарської продукції у регіоні створено 10 філій ДП "Державний зерновий оператор", яке й потім перепродало зерно", - пояснили у Центрі національного спротиву.

Росіяни використовують так званий "Державний зерновий оператор" для того, аби місцеві фермери за безцінь віддавали зерно. А далі це зерно передавалось дотичним до окупантів структурам й ті перепродавали його за ринковими цінами.