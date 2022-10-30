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Росія продає вкрадене українське зерно до Туреччини: журналісти дізналися про схему

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Україна, Неділя 30 жовтня 2022 14:54
Росія продає вкрадене українське зерно до Туреччини: журналісти дізналися про схему Фото: Росія продає вкрадене українське зерно до Туреччини (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Журналісти на прикладі одного судна показали схему, за допомогою якої Росія торгує українським зерном, викраденим на окупованій території Запорізької області та вивозить його за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування Financial Times, опубліковане у неділю, 30 жовтня.

Отже, для цього ще у червні у захопленому Бердянську окупанти створили певну структуру - Державний зерновий оператор, яку очолив бізнесмен із Санкт-Петербурга Микита Бусел.

Завданням цієї фірми, яка отримала і ні українську, ні російську реєстрацію, було перепродувати зерно, вкрадене зі складів чи полів місцевих фермерів. Журналістам вдалося простежити шлях однієї із партій такого зерна, яку РФ продала до Туреччини.

Пошук судна та завантаження

Для експорту партії було знайдено судно Pawell, яке, як припускають журналісти, належить фіктивній британській компанії Pawell Shipping Co LLP LLPCo.

31 липня корабель став на якір у Керченській протоці. Через десять днів, коли, мабуть, у Бердянську підготували вантаж, судно, зникнувши з радарів, вирушило у бік порту.

На нього завантажили 2675 тонн пшениці, після чого, повернувшись до Керченської протоки, судно знову включило транспондер.

Новий пакет документів

У протоці судно вже чекав на другий пакет документів. В них говорилося, що пшеницю нібито завантажили не в Бердянську, а в російському порту Кавказ, розташованому в Керченській протоці.

"Це зерно не має відношення ні до Запорізької області, ні до України. Воно має відношення до порту Кавказ. На нього є всі відповідні документи - від торгово-промислової палати РФ до контрактів з фермерами, що вирощували його, у яких я його купив, разом з всіма рахунками та квитанціями тощо", – заявив у коментарі FT російський бізнесмен Ігор Пожидаєв. Його компанія "Геос" є продавцем зерна.

Шлях до Туреччини

Отримавши документи, судно вирушило у бік Туреччини.

Після першої невдалої спроби розвантажитися в порту Самсун Pawell знову відімкнув транспондер, і коли судно побачили наступного разу - воно вже було порожнім. Кінцевим пунктом 26 вересня був невеликий східнотурецький порт Хопа неподалік кордону з Грузією.

Як повідомлялося, Росія вивезла з окупованих регіонів України десятки суден із зерном, і виручені від продажу кошти направила на фінансування війни.

Наразі відомо, що українське зерно, яке було вкрадено російськими окупантами, перевозять на Близький Схід за допомогою 87 суден-зерновозів. Перевезення також контролюють російські військові.

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