RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия продолжает поставлять украденное украинское зерно в Сирию, - ЦНС

Фото: Россия продолжает поставлять похищенное украинское зерно в Сирию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские захватчики продолжают вывозить в Сирию зерно, которое воруют на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Зерно с юга Украины вывозится двумя путями: по железной дороге Токмак - Бердянск, где дальше через порт перевозят в Тартус (Сирия). Другой путь это вывоз в Крым в порт Севастополя и дальше на вышеупомянутый Тартус", - говорится в сообщении.

В ЦНС напомнили, что для вывоза украинского зерна россияне используют маршрут Мариуполь – Таганрог. Также оккупанты этой дорогой доставляют похищенный лом металлов из уничтоженных городов, в том числе из того же Мариуполя.

"Ранее оккупационная администрация Запорожской области отчиталась о реализации 300 тысяч тонн зерновых, масличных и зернобобовых культур в 2022 году. Гауляйтеры заявили, что для приема сельскохозяйственной продукции в регионе создано 10 филиалов ГП "Государственный зерновой оператор", которое и потом объяснили в Центре национального сопротивления.

Россияне используют так называемый "Государственный зерновой оператор" для того, чтобы местные фермеры по дешевке отдавали зерно. А дальше это зерно передавалось причастным к оккупантам структурам и те перепродавали его по рыночным ценам.

Ранее журналисты на примере одного судна показали схему, с помощью которой Россия торгует украинским зерном, угнанным на оккупированной территории Запорожской области и вывозит его за границу.

Как сообщалось, Россия вывезла из оккупированных регионов Украины десятки судов с зерном, и вырученные от продажи средства направила на финансирование войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБердянскВойна в СирииСевастопольКримЗапорожская областьВойна в Украине