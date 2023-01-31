Россия продолжает поставлять украденное украинское зерно в Сирию, - ЦНС

Российские захватчики продолжают вывозить в Сирию зерно, которое воруют на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Зерно с юга Украины вывозится двумя путями: по железной дороге Токмак - Бердянск, где дальше через порт перевозят в Тартус (Сирия). Другой путь это вывоз в Крым в порт Севастополя и дальше на вышеупомянутый Тартус", - говорится в сообщении.
В ЦНС напомнили, что для вывоза украинского зерна россияне используют маршрут Мариуполь – Таганрог. Также оккупанты этой дорогой доставляют похищенный лом металлов из уничтоженных городов, в том числе из того же Мариуполя.
"Ранее оккупационная администрация Запорожской области отчиталась о реализации 300 тысяч тонн зерновых, масличных и зернобобовых культур в 2022 году. Гауляйтеры заявили, что для приема сельскохозяйственной продукции в регионе создано 10 филиалов ГП "Государственный зерновой оператор", которое и потом объяснили в Центре национального сопротивления.
Россияне используют так называемый "Государственный зерновой оператор" для того, чтобы местные фермеры по дешевке отдавали зерно. А дальше это зерно передавалось причастным к оккупантам структурам и те перепродавали его по рыночным ценам.
Ранее журналисты на примере одного судна показали схему, с помощью которой Россия торгует украинским зерном, угнанным на оккупированной территории Запорожской области и вывозит его за границу.
Как сообщалось, Россия вывезла из оккупированных регионов Украины десятки судов с зерном, и вырученные от продажи средства направила на финансирование войны.
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