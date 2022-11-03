Росія продовжує перекидати війська до Білорусі, однак ситуація контрольована, - Громов

"Ворог не відмовляється від своїх планів розширити регіони напруження на кордонах України. Так, він безпосередньо здійснює перекидання своїх військ до Білорусі, проводить заходи підготовки спільних Збройних сил. На даний час на нас це не впливає ніяк", - заявив Громов.

За словами заступника начальника Головного управління Генштабу, наразі продовжується підготовка наших воїнів, які виконують завдання на кордонах з Білоруссю, а також прикордонних районах Харківської і Сумської областей.

Як відзначив Громов, ситуація наразі є контрольовано й стабільною, а усі переміщення ворога відстежуються.