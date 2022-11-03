Росія продовжує перекидати війська до Білорусі, однак ситуація контрольована, - Громов

Росія продовжує перекидувати своїх військових до Білорусі й проводити заходи підготовки спільних Збройних сил. Водночас ситуація на кордоні й надалі залишається контрольованою та стабільною.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова.
"Ворог не відмовляється від своїх планів розширити регіони напруження на кордонах України. Так, він безпосередньо здійснює перекидання своїх військ до Білорусі, проводить заходи підготовки спільних Збройних сил. На даний час на нас це не впливає ніяк", - заявив Громов.
За словами заступника начальника Головного управління Генштабу, наразі продовжується підготовка наших воїнів, які виконують завдання на кордонах з Білоруссю, а також прикордонних районах Харківської і Сумської областей.
Як відзначив Громов, ситуація наразі є контрольовано й стабільною, а усі переміщення ворога відстежуються.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Норвегія оприлюднила супутникові знімки, на яких можна побачити три російські літаки МіГ-31К, що здатні нести гіперзвукові ракети "Кинджал" на авіабазі у Білорусі.
Тим часом Росія та Білорусь готують спільне проведення військових навчань наступного року - "Щит союзу-2023".
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