Россия продолжает перебрасывать войска в Беларусь, однако ситуация контролируемая, - Громов

"Враг не отказывается от своих планов расширить регионы напряжения на границах Украины. Да, он непосредственно осуществляет переброску своих войск в Беларусь, проводит мероприятия подготовки совместных Вооруженных сил. В настоящее время на нас это не влияет никак", - заявил Громов.

По словам заместителя начальника Главного управления Генштаба, сейчас продолжается подготовка наших воинов, которые выполняют задачи на границах с Беларусью, а также приграничных районах Харьковской и Сумской областей.

Как отметил Громов, ситуация сейчас является контролируемой и стабильной, а все перемещения врага отслеживаются.