РФ перекинула до Білорусі літаки з ракетами "Кинжал": в Норвегії показали супутникові знімки

В Норвегії опублікували супутникові знімки, на яких видно три російські літаки МіГ-31К, що здатні нести гіперзвукові ракети "Кинджал", на авіабазі у Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Faktisk.no .

На супутникових знімках, які отримало Fact Verifiable від Planet Labs, видно три літаки МіГ-31К на авіабази Мачулищі на південь від Мінська 31 жовтня о 09:41. При цьому с ама Білорусь таких літаків не має.

При цьому 30 жовтня в ранці один із супутників Planet Labs сфотографував три літаки в аеропорту Білорусі, і біля одного з літаків чітко видно, що на землі лежить ракета "Кинджал".

Ці ж літаки можна побачити і на супутниковому знімку зранку 18 жовтня.

Зазначимо, що 1 листопада британська розвідка заявила, що росіяни, ймовірно, перекинули до Білорусі гіперзвукові ракети "Кинджал". Вона опублікувала супутникові знімки білоруського аеродрому Мачулищи, на яких видно два винищувачі МіГ-31К, які здатні нести гіперзвукові ракети.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.