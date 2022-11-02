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РФ перекинула до Білорусі літаки з ракетами "Кинжал": в Норвегії показали супутникові знімки

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Середа 02 листопада 2022 17:47
РФ перекинула до Білорусі літаки з ракетами "Кинжал": в Норвегії показали супутникові знімки Фото: РФ перекинула до Білорусі літаки з ракетами "Кинжал" (wikipedia.og)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Норвегії опублікували супутникові знімки, на яких видно три російські літаки МіГ-31К, що здатні нести гіперзвукові ракети "Кинджал", на авіабазі у Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Faktisk.no.

На супутникових знімках, які отримало Fact Verifiable від Planet Labs, видно три літаки МіГ-31К на авіабази Мачулищі на південь від Мінська 31 жовтня о 09:41. При цьому сама Білорусь таких літаків не має.

РФ перекинула до Білорусі літаки з ракетами &quot;Кинжал&quot;: в Норвегії показали супутникові знімки

При цьому 30 жовтня вранці один із супутників Planet Labs сфотографував три літаки в аеропорту Білорусі, і біля одного з літаків чітко видно, що на землі лежить ракета "Кинджал".

РФ перекинула до Білорусі літаки з ракетами &quot;Кинжал&quot;: в Норвегії показали супутникові знімки

Ці ж літаки можна побачити і на супутниковому знімку зранку 18 жовтня.

Зазначимо, що 1 листопада британська розвідка заявила, що росіяни, ймовірно, перекинули до Білорусі гіперзвукові ракети "Кинджал". Вона опублікувала супутникові знімки білоруського аеродрому Мачулищи, на яких видно два винищувачі МіГ-31К, які здатні нести гіперзвукові ракети.

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