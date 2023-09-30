Росія продовжує красти українське зерно. ЦНС дізнався про нову схему

За даними видання, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області ворог створив прокладку "Херсонський Агропромисловий Кластер", яка проводить закупівлю зернових та олійних культур у сільгоспвиробників.

Таким чином, всі фермери регіону мають продавати продукцію цьому підприємству за фіксованими цінами, які нижче ринкових. Після чого продукція передається дотичним до гауляйтерів структурам, які перепродують її за ринковими цінами й забирають різницю.

Зауважимо, що в Україні є вільний ринок агропродукції, де кожен фермер реалізує продукцію за ринковими цінами. Натомість окупанти, за даними ЦНС, змушують фермерів здавати продукцію за безцінь.

Нагадаємо, що російські загарбники продовжують вивозити до Сирії зерно, яке викрадають на тимчасово окупованих територіях України.

Окупанти Мелітополя раніше також вигадали умови, щоб аграрії були змушені за безцінь здавати зерно гауляйтеру окупованої частини Запорізької області Євгену Балицькому.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.