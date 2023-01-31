Росія продовжує постачати викрадене українське зерно до Сирії, - ЦНС
Російські загарбники продовжують вивозити до Сирії зерно, яке викрадають на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Зерно з півдня України вивозиться двома шляхами: залізницею Токмак - Бердянськ, де далі через порт перевозять в Тартус (Сирія). Інший шлях це вивезення до Криму до порту Севастополя й далі на вищезгаданий Тартус", - йдеться у повідомленні.
У ЦНС нагадали, що для вивозу українського зерна росіяни використовують маршрут Маріуполь - Таганрог. Також окупанти цією дорогою доставляють викрадений лом металів зі знищених міст, зокрема з того ж таки Маріуполя.
"Раніше окупаційна адміністрація Запорізької області відзвітувала про реалізацію 300 тисяч тонн зернових, олійних та зернобобових культур у 2022 році. Гауляйтери заявили, що для приймання сільськогосподарської продукції у регіоні створено 10 філій ДП "Державний зерновий оператор", яке й потім перепродало зерно", - пояснили у Центрі національного спротиву.
Росіяни використовують так званий "Державний зерновий оператор" для того, аби місцеві фермери за безцінь віддавали зерно. А далі це зерно передавалось дотичним до окупантів структурам й ті перепродавали його за ринковими цінами.
Раніше журналісти на прикладі одного судна показали схему, за допомогою якої Росія торгує українським зерном, викраденим на окупованій території Запорізької області та вивозить його за кордон.
Як повідомлялося, Росія вивезла з окупованих регіонів України десятки суден із зерном, і виручені від продажу кошти направила на фінансування війни.
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