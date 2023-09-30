По данным издания, на временно оккупированных территориях Херсонской области враг создал прокладку "Херсонский Агропромышленный Кластер", которая проводит закупку зерновых и масличных культур у сельхозпроизводителей.

Таким образом, все фермеры региона должны продавать продукцию этому предприятию по фиксированным ценам, которые ниже рыночных. После чего продукция передается касательным к гауляйтерам структурам, которые перепродают ее по рыночным ценам и забирают разницу.

Заметим, что в Украине есть свободный рынок агропродукции, где каждый фермер реализует продукцию по рыночным ценам. Зато оккупанты, по данным ЦНС, заставляют фермеров сдавать продукцию за бесценок.

Напомним, что российские захватчики продолжают вывозить в Сирию зерно, которое крадут на временно оккупированных территориях Украины.

Оккупанты Мелитополя ранее также придумали условия, чтобы аграрии были вынуждены за бесценок сдавать зерно гауляйтеру оккупированной части Запорожской области Евгению Балицкому.

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