RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия продолжает воровать украинское зерно. ЦНС узнал о новой схеме

Фото6 россияне продолжают похищать украинское зерно (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российская Федерация придумала новую схему похищения зерна у украинских фермеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Центр национального сопротивления".

По данным издания, на временно оккупированных территориях Херсонской области враг создал прокладку "Херсонский Агропромышленный Кластер", которая проводит закупку зерновых и масличных культур у сельхозпроизводителей.

Таким образом, все фермеры региона должны продавать продукцию этому предприятию по фиксированным ценам, которые ниже рыночных. После чего продукция передается касательным к гауляйтерам структурам, которые перепродают ее по рыночным ценам и забирают разницу.   

Заметим, что в Украине есть свободный рынок агропродукции, где каждый фермер реализует продукцию по рыночным ценам. Зато оккупанты, по данным ЦНС, заставляют фермеров сдавать продукцию за бесценок.

Напомним, что российские захватчики продолжают вывозить в Сирию зерно, которое крадут на временно оккупированных территориях Украины.

Оккупанты Мелитополя ранее также придумали условия, чтобы аграрии были вынуждены за бесценок сдавать зерно гауляйтеру оккупированной части Запорожской области Евгению Балицкому.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины