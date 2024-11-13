Росія продовжує експериментувати із дронами, - експерт

Росія продовжує експериментувати із дронами. При цьому окупанти не роблять ставку на якість, через що вдається створити навіть їх запас на складах.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна Вирішальна зима. Чи атакуватиме РФ енергетику і чи зупинить Путіна прихід Трампа.
Як зазначає військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, з виробництвом БПЛА у Росії проблем немає жодних, навпаки, його розвинули настільки, що встигають не тільки робити дрони прямо до обстрілів, що готуються, а й збирати їх у себе на складах. тисячами. Враховуючи той факт, що середня кількість безпілотників, що запускаються Україною щоночі - близько 50, запасів має вистачити надовго.
За його словами, збільшення та швидкі темпи виробництва пов'язані з тим, що росіяни не роблять ставку на якість і не працюють над удосконаленням дронів. Чим дешевше та швидше, тим краще, хоча деякі нововведення все ж таки є.
"Вони продовжують експериментувати. Вони використовують велику кількість дронів-приманок. Вони без бойової частини, а мета їх використання - відволікання на себе уваги", - пояснює експерт.
Крім того, окупанти почали використовувати для дронів-камікадзе саме нові бойові частини, що іноді змінюють характер їхнього польоту, тобто зі звичайної висоти 1,5-2 км вони переходять на низькі висоти 200 м, наприклад.
Російські війська практично щоночі атакують Україну дронами. Наприклад, у ніч на 13 листопада РФ запустила по Україні 90 дронів та шість ракет. ППО збила 37 безпілотників та чотири ракети, дві з яких - "Іскандер-М".
Зазначимо, нещодавно повідомлялося, що Росія почала використовувати дрони-приманки під час атак по Україні. Вони імітують "Шахеди". Крім того, окупанти хочуть поміняти тактику дронових обстрілів та перейти на цілодобові атаки "Шахедами" по Україні.
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