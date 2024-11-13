Россия продолжает экспериментировать с дронами, - эксперт

Как отмечает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, с производством БПЛА у России проблем нет никаких, наоборот, его развили до такой степени, что успевают не только делать дроны прямо к готовящимся обстрелам, но и копить их у себя на складах тысячами. Учитывая тот факт, что среднее количество беспилотников, запускаемых по Украине каждую ночь - около 50, запасов должно хватить надолго.

По его словам, увеличение и быстрые темпы производства связаны с тем, что россияне не делают ставку на качество и не работают над усовершенствованием дронов. Чем дешевле и быстрее, тем лучше, хотя некоторые новшества все же есть.

"Они продолжают экспериментировать. Они используют большое количество дронов-приманок. Они без боевой части, а цель их использования - отвлечение на себя внимания", - объясняяет эксперт.

Кроме того, оккупанты начали использовать для дронов-камикадзе именно новые боевые части, иногда изменяющие характер их полета, то есть с обычной высоты 1,5-2 км они переходят на низкие высоты 200 м, например.