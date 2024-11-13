Россия продолжает экспериментировать с дронами, - эксперт

Россия продолжает экспериментировать с дронами. При этом оккупанты не делают ставку на качество из-за чего удается создать даже их запас на складах.
Об этом говорится в материале РБК-Украина Решающая зима. Будет ли РФ атаковать энергетику и остановит ли Путина приход Трампа.
Как отмечает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, с производством БПЛА у России проблем нет никаких, наоборот, его развили до такой степени, что успевают не только делать дроны прямо к готовящимся обстрелам, но и копить их у себя на складах тысячами. Учитывая тот факт, что среднее количество беспилотников, запускаемых по Украине каждую ночь - около 50, запасов должно хватить надолго.
По его словам, увеличение и быстрые темпы производства связаны с тем, что россияне не делают ставку на качество и не работают над усовершенствованием дронов. Чем дешевле и быстрее, тем лучше, хотя некоторые новшества все же есть.
"Они продолжают экспериментировать. Они используют большое количество дронов-приманок. Они без боевой части, а цель их использования - отвлечение на себя внимания", - объясняяет эксперт.
Кроме того, оккупанты начали использовать для дронов-камикадзе именно новые боевые части, иногда изменяющие характер их полета, то есть с обычной высоты 1,5-2 км они переходят на низкие высоты 200 м, например.
Российские войска практически каждую ночь атакуют Украину дронами. Например, в ночь на 13 ноября РФ запустила по Украине 90 дронов и шесть ракет. ПВО сбила 37 беспилотников и четыре ракеты, две из которых - "Искандер-М".
Отметим, недавно сообщалось, что Россия начала использовать дроны-приманки во время атак по Украине. Они иммитируют "Шахеды". Кроме того, оккупанты хотят поменять тактику дроновых обстрелов и перейти на круглосуточные атаки "Шахедами" по Украине.
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