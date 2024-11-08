РФ атакує Україну дронами-приманками. Що про них відомо

Росія почала використовувати дрони-приманки під час атак по Україні. Вони імітують "Шахеди".

Про це заявив тимчасовий в.о. начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише РБК-Україна з посиланням на СNN.

Як пише видання, окрім різкого збільшення кількості ударів, Росія почала використовувати безбоєголовні безпілотники-приманки, щоб подолати протиповітряну оборону України. "Безпілотники-приманки несуть надруковану на 3D-принтері кулю, загорнуту у фольгу. Вона імітує боєголовку іранського дрона Shahed-136", - розповів Ігнат. За його словами, ці дешевші безпілотники вводять в оману українську протиповітряну оборону, яка може збивати дрони-приманки замість тих, що несуть смертоносну боєголовку. "Зараз безпілотники-приманки становлять майже половину всіх російських безпілотників, випущених по Україні", - зазначив військовий.