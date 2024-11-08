РФ атакує Україну дронами-приманками. Що про них відомо
Росія почала використовувати дрони-приманки під час атак по Україні. Вони імітують "Шахеди".
Про це заявив тимчасовий в.о. начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише РБК-Україна з посиланням на СNN.
Як пише видання, окрім різкого збільшення кількості ударів, Росія почала використовувати безбоєголовні безпілотники-приманки, щоб подолати протиповітряну оборону України.
"Безпілотники-приманки несуть надруковану на 3D-принтері кулю, загорнуту у фольгу. Вона імітує боєголовку іранського дрона Shahed-136", - розповів Ігнат.
За його словами, ці дешевші безпілотники вводять в оману українську протиповітряну оборону, яка може збивати дрони-приманки замість тих, що несуть смертоносну боєголовку.
"Зараз безпілотники-приманки становлять майже половину всіх російських безпілотників, випущених по Україні", - зазначив військовий.
Дронові атаки РФ по Україні
Російські війська постійно атакують Україну дронами. Найчастіше РФ під час обстрілів використовує безпілотники "Шахеди".
Останнім часом під час атак ППО почала збивати і БПЛА невстановленого типу. Причому, наприклад, 3 листопада під час атаки на Київ російські дрони летіли на дуже малих висотах.
Зазначимо, що росіяни постійно змінюють тактику обстрілів дронами. Нещодавно повідомлялося, що Росія хоче вийти на цілодобові атаки "Шахедами". До того ж окупанти почали використовувати "Шахеди" з термобаричними боєголовками.
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