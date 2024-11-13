Вирішальна зима. Чи атакуватиме РФ енергетику і чи зупинить Путіна прихід Трампа

Чи будуть масові обстріли української енергетики, на які сприятливі умови чекають росіяни, як вони змінюють тактику як з масовими обстрілами, так і на фронті, і чи впливає вже прихід Трампа на сьогоднішню ситуацію в Україні, – у матеріалі журналістки РБК-Україна Юлії Акимової.

Росія почала обстрілювати енергетику України два роки тому – із середини жовтня 2022 року. За цей час російські повітряні сили встигли завдати значної шкоди українській енергетичній системі, вивівши з ладу половину потужностей.

Україна своїми зусиллями та за допомогою союзників змогла відновити близько третини, але в пікові моменти споживання електроенергії все одно бракуватиме. В "Укренерго" заявили, що світло відключатимуть у найхолодніші зимові дні, незалежно від того, стрілятимуть росіяни по енергооб'єктах чи ні.

Відразу після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США у публічному просторі почали з'являтися різні заяви, у тому числі й від самих росіян про те, що ракетні удари по Україні незабаром припиняться. Під ранок 11 листопада російські ПС направили свої літаки до пускових рубежів, створюючи ілюзію готовності до масового обстрілу, але цього не сталося. Цього ж ранку західні ЗМІ поширили інформацію про розмову між Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. І теорії про те, що відбувається якийсь договірний процес, з'явилися знову.

Сьогодні, 13 листопада, росіяни знову піднімали у повітря кілька бортів стратегічної авіації. Але Ту-95, досягнувши пускових рубежів, очевидно, знову провели здебільшого імітаційні маневри. Проте Росія обстріляла Київ, загалом, застосувавши кілька крилатих ракет Х-101/55 та корейську балістику KN-23. Також противник пустив на столицю чергову хвилю дронів. Цілі ударів поки що невідомі, але масовим цей залп навряд чи можна назвати.

"Нагадаю, що для масованої атаки у ворога все готово, росіяни накопичили крилаті ракети і продовжують це робити на зиму. І застосування стратегічної авіації це підтверджує. Усі плани ворога відомі та зрозумілі, Україна протидіятиме", - зазначив Коваленко.

Тим часом українські політичні та військові експерти зазначають – удари по об'єктах енергетики будуть. До дати інавгурації (20 січня - ред.) ще два з половиною місяці і дуже малоймовірно, що Москва поставить війну "на паузу" у цей період.

Дрони замість ракет

Вже кілька місяців Росія фактично щоночі атакує Україну безпілотниками. Єдина ніч, коли масових атак не було – 14 жовтня. Російські ПС запускають по Україні десятки іранських "шахедів" та інших БПЛА, у тому числі розвідувальних дронів і "приманок". При цьому останній масовий ракетний удар по Україні був 26 серпня. Причин, чому в Москві поки що роблять акцент на дронах і не запускають залпи ракет, кілька.

По-перше, з виробництвом БПЛА у Росії проблем немає жодних, навпаки, його розвинули до такої міри, що встигають не тільки робити дрони прямо до обстрілів, що готуються, а й збирати їх у себе на складах тисячами. Враховуючи той факт, що середня кількість безпілотників, що запускаються по Україні щоночі – близько 50, запасів має вистачити надовго.

Збільшення та швидкі темпи виробництва пов'язані з тим, що росіяни не роблять ставку на якість і не працюють над удосконаленням дронів. Чим дешевше та швидше, тим краще. Хоча деякі нововведення все ж таки є, зазначає військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

"Вони продовжують експериментувати. Вони використовують велику кількість дронів-приманок. Вони без бойової частини, а мета їх використання - відволікання на себе уваги. Вони почали використовувати для дронів-камікадзе саме нові бойові частини, що іноді змінюють характер їхнього польоту. Тобто зі звичайної висоти 1,5-2 км вони переходять на низькі висоти 200 м, наприклад", – зазначає Коваленко.

З висоти 200 метрів дрон технічно важко збити, не потрапивши при цьому по будинках, над якими він пролітає, чи не торкаючись дахів. До речі, спроба заплутати і зрештою виснажити систему протиповітряної оборони – ще одна причина, чому Росія тимчасово відмовилася від потужних, але дорогих та рідкісних масових обстрілів.

Україна так чи інакше просить ППО та снаряди до систем у союзників. І під час етапу політичної стагнації в США запаси боєприпасів до ППО виснажилися настільки, що росіяни вщент знищили кілька ТЕС. Після чого президент України Володимир Зеленський прямо заявив – Трипільську електростанцію знесли з лиця землі, бо її буквально не було чим захищати.

Однак у цій справі українські військові теж намагаються шукати різні способи, щоб не витрачати на дешеві "шахеди" дорогі ресурси. Знаходячи робочі комбінації, сили ППО знищують російські, іранські та китайські дрони, показуючи стабільний добрий результат.

Іранський дрон Shahed-136 (фото: Getty Images)

"Ну, поки що, ми бачимо досить непогані показники щодо відбиття атак дронів. Досить високі показники ефективності протиповітряної оборони. Сподіватимемося, що і проти комбінованих ракетних ударів ситуація покращилася порівняно з 2023 роком або першою половиною 2024 року", – додав Коваленко.

Ще одна причина, через яку Росія не стріляє масово – накопичення, зазначає керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Один хороший з огляду ефекту залп коштує для Москви дуже дорого. Це комбінація з різних ракет, у тому числі крилатих та балістичних, які обходяться у виробництві великих коштів. Набагато простіше тримати Україну в постійній напрузі, атакуючи нескінченною кількістю дронів, ніж раз на тиждень стріляти десятком дорогих ракет, з яких до цілі долетить у кращому разі одна чи кілька.

"Так само і балістичні ракети вони продовжують накопичувати. Звичайно, у них виникають певні труднощі з цим. Багато ракет вони вже використовували проти України. Тому росіянам потрібен час на те, щоби виробити, щоб відновитися, а це не так просто", - розповідає. Мусієнко.

Фактично росіяни вже готові до масованого удару і практично показали це вранці понеділка 11 листопада. Той факт, що вони різко посадили літаки на землю і атаку було скасовано, помилково пов'язують із діалогом між Путіним і Трампом, про який повідомили західні ЗМІ. Насправді ж такі маневри росіяни робили й раніше, тому дуже малоймовірно, що майбутній президент США якось вплинув на плани російського диктатора.

"Вони такі маневри постійно здійснюють, МІГ-31 раніше постійно робив такі маневри. 95МС теж часто робить, 22М3, до речі, теж. Тому тут не потрібно якусь конспірологію шукати. Це звичайна побутова робота стратегічної авіації", - додав Коваленко.

Поки що все схоже на те, що росіяни вже фактично навели фокус і готові стріляти. Але для того, щоб удар був якісним, необхідно робити його в правильний час. Тому Москва вичікує.

Удари по мирним та фронту

Насправді росіяни регулярно обстрілюють ракетами та КАБами прифронтові території. У ніч на понеділок 11 листопада російські ПС запустили кілька "Іскандерів" по Миколаєву, зруйнувавши чотириповерховий будинок та приватні будівлі. Того ж дня вони вдарили ракетою по Кривому Рогу, знову ж таки потрапивши по житловому будинку. А по Запоріжжю, Сумах, Харкову, Херсону вони б'ють регулярно, не кажучи вже про лінію фронту.

Однак масований обстріл, на який всі чекають і до якого готуються, навряд чи буде до настання холодів. Поки що в Україні не така низька температура, щоб атакувати ТЕС і не дати нам часу швидко їх відремонтувати. Тобто у розумінні росіян мирні жителі навряд чи замерзнуть прямо зараз у своїх будинках, якщо бити по електростанціях. Тому у Кремлі чекають, коли Україну накриють справжні та затяжні морози, зазначає народний депутат від фракції "Голос", чинний військовий Роман Костенко.

"Вони почнуть по них працювати ближче до холодів для того, щоб вже якщо завдавати шкоди, то робити це тоді, коли це матиме ефект, коли буде холодно, коли не зможемо швидко відновити світло і опалення. Що стосується нас, ми повинні бути готові до того, що противник може це зробити. Якщо це зможе вирішитись політично, за допомогою наших союзників, це, звичайно, добре, але розраховувати на це в контексті Росії не потрібно", – зазначає. Костенко у коментарі РБК-Україна.

Росіяни, на думку експерта Коваленка, можуть продемонструвати показовий виступ, благородно відмовившись від ударів за тиждень до інавгурації Трампа. Але не за 2,5 місяці, коли Україну, на їхню думку, можна схилити до зручної для себе переговорної позиції.

"Вони вирішили відмовитися від ракетного удару, бо через 2,5 місяці щось від Трампа чекають? Ні. Демонстративна відмова від удару може бути за тиждень до інавгурації. За півтора тижні до інавгурації. Але не за 2,5 місяці. Сьогодні (11 листопада – ред.) був середньостатистичний маневр, який вони проводять напередодні підготовки до ударів", – зазначає Коваленко.

Насправді росіяни регулярно запускають хвилі розвідувальних дронів, "змальовуючи" ситуацію навколо енерго- та інших критично важливих об'єктів. Більше того, у Москві врахували помилки минулого та вдосконалюють тактику ударів по українській енергетиці, про що писало видання Politico, а також кажуть українські військові експерти. Наприклад, щоб сконцентрувати свої ракети великої дальності на енергосистеми, росіяни купили в Ірану балістичні ракети ближньої дії Fath-360. Ними вони можуть бити по лінії бойових дій – логістиці, вузлам та ближньому тилу.

Українські військові на фронті (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

На фронті також немає ознак, що Росія готова взяти тактичну паузу, як про це писали різні російські "військори". Армія РФ просувається як і раніше – у своєму темпі, фокусуючись сьогодні на Курахівському напрямку.

"Це показує, що у противника немає достатніх ресурсів, щоб бити по усіх напрямках одночасно. Вони обирають привабливі для себе напрямки, як зараз Курахово. Зараз ситуація взагалі складна, але Курахово перебуває в напівоточенні і нам потрібно докласти багато зусиль, щоб не потрапити в оточення", – зазначає Костенко.

Схоже на те, що росіяни основну частину своїх сил сконцентрували все ж таки на просуванні до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Певні дії на Запорізькому та Херсонському напрямах теж є, але там вони, скоріше, мають характер "опортуністичних" – йти, доки є така можливість. Донецька та Луганська області тим часом залишаються базовими цілями Москви.

В очікуванні Трампа

У сучасній філософії є концепція, що називається "чорний лебідь". Простими словами, це будь-яка ситуація, яку неможливо передбачити, але вона змінює стан речей, часто кардинально.

Дональд Трамп, який обіцяв закінчити війну за 24 години, а потім говорив ще досить багато суперечливих речей, може стати або запустити того самого "чорного лебедя", змінивши поточний стан речей та розклад сил. Поки що ніхто не береться стверджувати, що ж буде, але якісь акуратні прогнози періодично звучать. Один з них – найчастіше озвучуваний – це можливе заморожування війни.

Мабуть, відштовхуючись від цієї теорії, можна припустити, що Росія, намагаючись показати себе добрим і благородним суперником, не захоче напередодні інавгурації американського президента по-звірячому бити по Україні сотнею ракет. Але поки що жодних ознак того, що буде саме так, немає.

Українські енергетики ремонтують систему після атак РФ (фото: Getty Images)

Росія очевидно стрілятиме по українській енергетиці, щоб зробити Київ "зговірливішим" і змусити поступитися позиціями. А встигнути окупувати території до початку переговорів – це також дуже логічна для росіян дія. І в цій точці виникає безліч сценаріїв, у кожному з яких Трамп та його пропозиції відіграватимуть ключову роль. Якими будуть ці пропозиції та чи будуть вони вигідними для нашого суверенітету – ніхто сьогодні припустити не може. Принаймні українська сторона, напевно, розуміє, який із запропонованих сценаріїв буде для нас найпровальнішим.

"З боку РФ може бути наступне – ми перестаємо стріляти, але ви не давайте нічого Україні, щоб вона не мілітаризувалася. І ми чекаємо, нам ніхто нічого не дає, жодної зброї, її перестали постачати, щоб не дражнити Росію, а Росія все це час відновлюється. Ось цей сценарій нам точно не потрібен. Усі чекають на рішення Трампа. І росіяни також", – додав Костенко.