Росія продовжить диверсії проти критичної інфраструктури НАТО на Балтиці, - Reuters

Балтийське море, Четвер 22 січня 2026 12:14
UA EN RU
Росія продовжить диверсії проти критичної інфраструктури НАТО на Балтиці, - Reuters Ілюстративне фото: Балтійський флот РФ (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Розвідка Фінляндії вважає, що російський режим продовжить свої спроби атакувати та пошкодити критичну інфраструктуру країн НАТО у Балтійському морі, як РФ робила це останніми роками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Військова розвідка Фінляндії припускає, що РФ продовжить спроби атакувати критичну інфраструктуру, як робила це після 2022 року. Країни НАТО на Балтиці перебувають у стані підвищеної готовності після серії інцидентів.

Дії РФ вже спричиняли перебої в роботі електромереж, телекомунікаційних ліній зв'язку та газопроводів на Балтиці. Останній інцидент стався у новорічну ніч, коли Фінляндія затримала російське вантажне судно за підозрою у саботажі підводного телекомунікаційного кабелю.

НАТО реагує на дії РФ, посиливши військову присутність в регіоні. На Балтиці розгорнули більше фрегатів, літаків та військово-морських дронів. При цьому начальник розвідки Фінляндії генерал-майор Пекка Турунен вважає, що попри це РФ не залишить спроб саботувати підводну інфраструктуру НАТО.

"Незвично, що це відбувається. Зміна реальна", - сказав він.

Росія заперечує причетність до інцидентів, але зрозуміло, що Кремль бреше. Останнім часом кількість інцидентів зросла не тільки в морі на Балтиці, але й на суші в Балтійському регіоні.

"Це явище, найімовірніше, пов’язане з підвищеною пильністю та нижчим порогом звітності, але в цих цифрах також фіксується справжній збір розвідувальних даних, що стосуються військової національної оборони", - зазначило у звіті командування оборони Фінляндії.

Зазначимо, наприкінці грудня 2025 року стало відомо, що уряди країн-членів НАТО ухвалюють рішення щодо зміцнення своїх флотів та присутності в акваторії Балтійського моря на тлі атак РФ на критичну підводну інфраструктуру.

Також НАТО посилило патрулювання в рамках операції "Балтійський вартовий". Проте наразі можливості огляду суден все ще дуже обмежені через міжнародне право.

Балтійське море Балтика НАТО Російська Федерація
