Россия продолжит диверсии против критической инфраструктуры НАТО на Балтике, - Reuters

Балтийское море, Четверг 22 января 2026 12:14
UA EN RU
Россия продолжит диверсии против критической инфраструктуры НАТО на Балтике, - Reuters Иллюстративное фото: Балтийский флот РФ (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Разведка Финляндии считает, что российский режим продолжит свои попытки атаковать и повредить критическую инфраструктуру стран НАТО в Балтийском море, как РФ делала это в последние годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Военная разведка Финляндии предполагает, что РФ продолжит попытки атаковать критическую инфраструктуру, как делала это после 2022 года. Страны НАТО на Балтике находятся в состоянии повышенной готовности после серии инцидентов.

Действия РФ уже вызывали перебои в работе электросетей, телекоммуникационных линий связи и газопроводов на Балтике. Последний инцидент произошел в новогоднюю ночь, когда Финляндия задержала российское грузовое судно по подозрению в саботаже подводного телекоммуникационного кабеля.

НАТО реагирует на действия РФ, усилив военное присутствие в регионе. На Балтике развернули больше фрегатов, самолетов и военно-морских дронов. При этом начальник разведки Финляндии генерал-майор Пекка Турунен считает, что несмотря на это РФ не оставит попыток саботировать подводную инфраструктуру НАТО.

"Необычно, что это происходит. Изменение реальное", - сказал он.

Россия отрицает причастность к инцидентам, но понятно, что Кремль врет. В последнее время количество инцидентов возросло не только в море на Балтике, но и на суше в Балтийском регионе.

"Это явление, скорее всего, связано с повышенной бдительностью и более низким порогом отчетности, но в этих цифрах также фиксируется настоящий сбор разведывательных данных, касающихся военной национальной обороны", - отметило в отчете командование обороны Финляндии.

Отметим, в конце декабря 2025 года стало известно, что правительства стран-членов НАТО принимают решение об укреплении своих флотов и присутствия в акватории Балтийского моря на фоне атак РФ на критическую подводную инфраструктуру.

Также НАТО усилило патрулирование в рамках операции "Балтийский часовой". Однако пока возможности осмотра судов все еще очень ограничены из-за международного права.

