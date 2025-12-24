ua en ru
Ср, 24 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

НАТО нарощує присутність у Балтійському морі на тлі постійних атак РФ

Євросоюз, Середа 24 грудня 2025 16:42
UA EN RU
НАТО нарощує присутність у Балтійському морі на тлі постійних атак РФ Фото: НАТО зміцнює оборону на Балтиці через постійні російські атаки (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Уряди країн-членів НАТО ухвалюють рішення щодо зміцнення своїх флотів та присутності в акваторії Балтійського моря на тлі атак РФ на критичну підводну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.

Балтійське море поступово стає зоною активного протистояння між НАТО та Росією. Зокрема, з 2023 року зафіксовано як мінімум 11 актів саботажу на балтійських комунікаціях.

Пентагон та розвідки європейських країн пов’язують ці інциденти з так званим "тіньовим флотом" Росії.

Найбільше постраждали кабелі та трубопроводи, які, ймовірно, пошкоджені внаслідок того, "що кораблі тягнули свої якорі по морському дну". Ба більше, у жовтні військові кораблі РФ імітували зіткнення з суднами Данії та наводили на них зброю.

Польща закуповує субмарини

Польський уряд вирішив купити три шведських підводних човни A-26 на загальну суму 2,8 млрд доларів. Вони спеціально розроблені для каламутних і мілководних вод Балтики, і мають довжину лише 66 метрів.

У носовій частині субмарини є спеціальний шлюз, який дозволяє випускати підводні дрони, сенсори або водолазів на морському дні. Це має убезпечити розташовані на морському дні газопроводи Balticconnector та Baltic Pipe, комунікаційні та електрокабелі.

НАТО посилює патрулювання в рамках операції "Балтійський вартовий", однак можливості огляду суден обмежені через міжнародне право. Польща вже ухвалила закон, який "дозволяє військово-морському флоту застосовувати силу для захисту критичної інфраструктури навіть за межами територіальних вод".

"Тіньовий флот" Росії

Нагадаємо, 15 грудня Європейська Рада запровадила нові санкції проти дев'яти осіб та організацій через зв'язок з "тіньовим флотом" Росії. Через три дні у санкційний лист ЄС потрапило ще 41 російське судно "тіньового флоту".

Згідно з даними української розвідки, наразі майже кожен шостий танкер у світі входить до так званого "тіньового флоту" Росії. Це становить близько 17% від усіх діючих суден такого типу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз НАТО Російська Федерація Польща Балтійське море
Новини
Зйомки супутників Китаю збіглися з ударами РФ по енергетиці України, - Зеленський
Зйомки супутників Китаю збіглися з ударами РФ по енергетиці України, - Зеленський
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну