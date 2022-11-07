Росія продовжить атакувати критичну інфраструктуру України, - Повітряні сили

Він пояснив, що росіяни хочуть досягти цілей, які вони поставили.

"Це удари по всій критичній інфраструктурі. Це не тільки мова про енергетику, тому що ворог вже завдав ударів по гідротехнічних спорудах України", - додав Ігнат.

При цьому він наголосив, що на такі кроки окупанти йдуть, оскільки на фронті РФ не має успіхів, проте має проблеми з технікою та людським ресурсом.

"Вони хочуть в осінньо-зимовий період все ж таки бити по об'єктах енергетики в першу чергу, тому що від них залежить дуже багато факторів життєдіяльності людей. І цей повітряний тероризм усіма доступними засобами буде продовжуватися. Зрозуміло, що ракети, які отримуватиме Росія від Ірану, якщо це буде зроблено, теж застосують саме по об'єктах енергетичної інфраструктури і продовжуватимуть завдавати ударів також крилатими ракетами", - вважає Ігнат.