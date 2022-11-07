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Россия продолжит атаковать критическую инфраструктуру Украины, - Воздушные силы

Фото: Россия продолжит атаковать критическую инфраструктуру Украины (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупанты в осенне-зимний период продолжат атаковать критическую инфраструктуру Украины. В том числе энергетические объекты и гидротехнические сооружения.

Как сообщает РБК-Украина, такое мнение выразил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга.

Он объяснил, что россияне хотят достичь целей, которые они поставили.

"Это удары по всей критической инфраструктуре. Это не только речь об энергетике, потому что враг уже наносил удары по гидротехническим сооружениям Украины", - добавил Игнат.

При этом он подчеркнул, что на такие шаги оккупанты идут, поскольку на фронте РФ не имеет успехов, однако имеет проблемы с техникой и человеческим ресурсом.

"Они хотят в осенне-зимний период все же бить по объектам энергетики в первую очередь, потому что от них зависит очень много факторов жизнедеятельности людей. И этот воздушный терроризм всеми доступными средствами будет продолжаться. Понятно, что ракеты, которые будет получать Россия от Ирана, если это будет сделано, тоже применят именно по объектам энергетической инфраструктуры и будут продолжать наносить удары также крылатыми ракетами", - считает Игнат.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска ракетными ударами повредили около 40% энергетической инфраструктуры Украины, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС.

В связи с вражескими ударами только в Киевской области без электроснабжения все еще остаются 16 тысяч домов.

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