Россия продолжит атаковать критическую инфраструктуру Украины, - Воздушные силы

Он объяснил, что россияне хотят достичь целей, которые они поставили.

"Это удары по всей критической инфраструктуре. Это не только речь об энергетике, потому что враг уже наносил удары по гидротехническим сооружениям Украины", - добавил Игнат.

При этом он подчеркнул, что на такие шаги оккупанты идут, поскольку на фронте РФ не имеет успехов, однако имеет проблемы с техникой и человеческим ресурсом.

"Они хотят в осенне-зимний период все же бить по объектам энергетики в первую очередь, потому что от них зависит очень много факторов жизнедеятельности людей. И этот воздушный терроризм всеми доступными средствами будет продолжаться. Понятно, что ракеты, которые будет получать Россия от Ирана, если это будет сделано, тоже применят именно по объектам энергетической инфраструктуры и будут продолжать наносить удары также крылатыми ракетами", - считает Игнат.