Росія призупинила виробництво "Кинжалів": ГУР назвало причину

За словами Скібіцького, ракетне паливо йде вже не для "Кинджалів", а на інші балістичні ракети.

Ба більше, росіяни призупинили випуск та застосування Х-32 (модернізації Х-22, - ред.), відтак кошти та комплектуючі, які відводилися для них, перерозподілили на інші типи ракет, які вважаються більш ефективними.

ГУР фіксує такі тенденції ще з квітня 2026 року.

Як пояснив Скібіцький, ворог робив усе можливе, щоб збільшити точність Х-32. Попри це, результати кількох бойових випробувань показали, що їм це не вдається. Саме тому росіяни вирішили знову повернути їх на доопрацювання, а план серійного виробництва призупинили.

"Такі ж у них нюанси і з "Кинжалами". Навряд чи ми згадаємо випадок, коли ця ракета влучала точно у ціль. Для ефективної ракети відхилення від цілі не має перевищувати 5-7 метрів, а в них - 30 метрів і більше", - наголосив заступник начальника ГУР.

Він також зазначив, що противник зосереджується на виробництві певних засобів ураження і на них перерозподіляє кошти.

"І це логічно: якщо є певні типи ракет, які доходять до цілей, - вони збільшують їхнє виробництво. Крім того, вони роблять акцент на виробництві тих засобів, для яких у них є комплектуючі", - пояснив Скібіцький.