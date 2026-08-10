UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Росія призупинила виробництво "Кинжалів": ГУР назвало причину

08:40 10.08.2026 Пн
2 хв
У ворога є конкретний план
aimg Уляна Безпалько aimg Юлія Капітонова
Фото: Призупинку випуску "Кинжалів" фіксують уже не перший місяць (wikipedia.org)

Росія змогла наростити виробництво балістичних ракет, зокрема завдяки тому, що наразі перестала випускати "Кинджали".

За словами Скібіцького, ракетне паливо йде вже не для "Кинджалів", а на інші балістичні ракети.

Ба більше, росіяни призупинили випуск та застосування Х-32 (модернізації Х-22, - ред.), відтак кошти та комплектуючі, які відводилися для них, перерозподілили на інші типи ракет, які вважаються більш ефективними.

ГУР фіксує такі тенденції ще з квітня 2026 року.

Як пояснив Скібіцький, ворог робив усе можливе, щоб збільшити точність Х-32. Попри це, результати кількох бойових випробувань показали, що їм це не вдається. Саме тому росіяни вирішили знову повернути їх на доопрацювання, а план серійного виробництва призупинили.

"Такі ж у них нюанси і з "Кинжалами". Навряд чи ми згадаємо випадок, коли ця ракета влучала точно у ціль. Для ефективної ракети відхилення від цілі не має перевищувати 5-7 метрів, а в них - 30 метрів і більше", - наголосив заступник начальника ГУР.

Він також зазначив, що противник зосереджується на виробництві певних засобів ураження і на них перерозподіляє кошти.

"І це логічно: якщо є певні типи ракет, які доходять до цілей, - вони збільшують їхнє виробництво. Крім того, вони роблять акцент на виробництві тих засобів, для яких у них є комплектуючі", - пояснив Скібіцький.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяГУРВійна Росії проти УкраїниРакетиКинджал