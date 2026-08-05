КНДР розгортає у Росії свій ракетний підрозділ для атак на Україну, - ГУР

На заході Росії почалося розгортання ракетного підрозділу Північної Кореї. Таким чином Кремль планує посилити удари балістикою по Україні.

З таким попередженням виступив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як вдалося дізнатися ГУР, ракетний підрозділ КНДР може бути оснащений 120 балістичними ракетами та шістьма пусковими установками.

Оскільки Україна наразі відчуває гостру нестачу сучасних засобів протиповітряної оборони, Росія намагається скористатися цим і дедалі частіше застосовує балістичні ракети, які вкрай важко перехопити.

Черняк попередив, що Кремль намагається розгорнути у Воронезькій області ракетний підрозділ, до складу якого увійдуть близько 90 північнокорейських військовослужбовців.

Згідно з останніми даними, вони служитимуть у складі 112-ї ракетної бригади РФ.

Пхеньян уже передав Москві нову партію із 40 балістичних ракет KN-23 і KN-24, а також відправив у Росію особовий склад.

Попри це, остаточну конфігурацію розгортання та загальну кількість ракет сторони планують узгодити під час переговорів на найвищому рівні, які мають відбутися наступного місяця.

Водночас наразі невідомо, яку саме роль північнокорейські військовослужбовці виконуватимуть у російських ракетних операціях.