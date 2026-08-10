Россия приостановила производство "Кинжалов": ГУР назвало причину

По словам Скибицкого, ракетное топливо идет уже не для "Кинжалов", а на другие баллистические ракеты.

Более того, россияне приостановили выпуск и применение Х-32 (модернизации Х-22, - ред.), поэтому средства и комплектующие, которые отводились для них, перераспределили на другие типы ракет, которые считаются более эффективными.

ГУР фиксирует такие тенденции еще с апреля 2026 года.

Как объяснил Скибицкий, враг делал все возможное, чтобы увеличить точность Х-32. Тем не менее, результаты нескольких боевых испытаний показали, что им это не удается. Именно поэтому россияне решили снова вернуть их на доработку, а план серийного производства приостановили.

"Такие же у них нюансы и с "Кинжалами". Вряд ли мы вспомним случай, когда эта ракета попадала точно в цель. Для эффективной ракеты отклонение от цели не должно превышать 5-7 метров, а у них - 30 метров и более", - подчеркнул заместитель начальника ГУР.

Он также отметил, что противник сосредотачивается на производстве определенных способов поражения и на них перераспределяет средства.

"И это логично: если есть определенные типы ракет, которые доходят до целей - они увеличивают их производство. Кроме того, они делают акцент на производстве тех средств, для которых у них есть комплектующие", - пояснил Скибицкий.