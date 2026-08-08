Три кільця ППО і трильйон рублів збитків: Зеленський про удари вглиб РФ
Росія стягнула під Москву три кільця протиповітряної оборони, зібравши системи з усієї своєї території. Втім, це не врятувало ворога від збитків на трильйон рублів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву президента Володимира Зеленського.
Три кільця ППО навколо Москви
За словами Зеленського, щоб створити потужне поле захисту навколо Москви, росіяни стягнули системи ППО з усіх куточків своєї великої території. Дещо менший захист облаштували довкола Санкт-Петербурга.
Водночас президент наголосив, що будь-яка система ППО має межу можливостей.
"Скільки б у тебе не було ППО, у будь-якому випадку ППО розряджається, і все одно ми будемо знаходити технології, щоб їм відповідати, щоб вони це відчували", - зазначив глава держави.
Удар по логістиці РФ на трильйон рублів
Зеленський розповів, що у відповідь на російські удари по українській логістиці Сили оборони провели власну операцію проти логістики ворога.
"Там вражаючі втрати - трильйон рублів. Це була дуже успішна операція українських сил", - заявив президент.
За його словами, в операції були задіяні Збройні сили, Сили спеціальних операцій, ГУР, Служба безпеки та Служба зовнішньої розвідки. Президент підкреслив, що під час далекобійних і середньої дальності ударів українські сили діють об'єднано.
Нагадаємо, останніми тижнями Сили оборони системно б'ють по російській логістиці. Зокрема, українські дрони атакували щонайменше 10 складів російського маркетплейсу Wildberries - у Пензі, Волгограді, Рязані, Володимирській області та інших регіонах. На місцях ударів спалахували масштабні пожежі.
Ці атаки боляче вдарили по російській логістиці: маркетплейс уже змушений виводити частину потужностей за кордон