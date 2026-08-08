Три кільця ППО і трильйон рублів збитків: Зеленський про удари вглиб РФ

Росія стягнула під Москву три кільця протиповітряної оборони, зібравши системи з усієї своєї території. Втім, це не врятувало ворога від збитків на трильйон рублів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву президента Володимира Зеленського.

Три кільця ППО навколо Москви

За словами Зеленського, щоб створити потужне поле захисту навколо Москви, росіяни стягнули системи ППО з усіх куточків своєї великої території. Дещо менший захист облаштували довкола Санкт-Петербурга.

Водночас президент наголосив, що будь-яка система ППО має межу можливостей.

"Скільки б у тебе не було ППО, у будь-якому випадку ППО розряджається, і все одно ми будемо знаходити технології, щоб їм відповідати, щоб вони це відчували", - зазначив глава держави.

Удар по логістиці РФ на трильйон рублів

Зеленський розповів, що у відповідь на російські удари по українській логістиці Сили оборони провели власну операцію проти логістики ворога.

"Там вражаючі втрати - трильйон рублів. Це була дуже успішна операція українських сил", - заявив президент.

За його словами, в операції були задіяні Збройні сили, Сили спеціальних операцій, ГУР, Служба безпеки та Служба зовнішньої розвідки. Президент підкреслив, що під час далекобійних і середньої дальності ударів українські сили діють об'єднано.