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Росія припинила участь у "зерновій угоді": як на це реагують на Заході

Ілюстративне фото: на Заході відреагували на рішення РФ вийти з зернової угоди (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Західні політики засуджують рішення Росії вийти з "зернової угоди" та закликають керівництво країни-агресора переглянути свою позицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви західних політиків.

Реакція ЄС

"Я рішуче засуджую цинічний крок Росії щодо припинення Чорноморської зернової ініціативи, незважаючи на зусилля ООН та Туреччини", - написала голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що ЄС працює над забезпеченням продовольчої безпеки для незахищених верств населення світу.

Фон дер Ляєн додала, що Євросоюз продовжить вивозити агропродовольчу продукцію з України на світові ринки "маршрутами солідарності".

Реакція Німеччини

Крістіане Гоффман зазначила, що

Гоффман підкреслила суперечки між країнами "не повинні вирішуватися коштом найбідніших людей на цій планеті".

в майбутньому угода не завжди буде укладатися на короткий термін, та експорт зерно з України буде можливий в довгостроковій перспективі.

Окрім того, депутат від партії "Зелених" у Бундестазі Антон Гофрайтер наголосив, що російський диктатор Володимир Путін "постійно намагається шантажувати світ за допомогою політики голоду".

Він також додав, що російська пропаганда поширює фейкові новини про те, що Захід нібито не дозволяє експортувати російські сільгосппродукти, зокрема, збіжжя.

При цьому Гофрайтер зазначив, що така російська продукція не підлягає санкціям, та це мають зрозуміти держави глобального Півдня.

Політик також вважає, що Захід має допомогти нужденних країнам не допустити катастрофи голоду, зокрема, шляхом розширення альтернативних експортних маршрутів.

Припинення "зернової угоди"

Сьогодні прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що домовленості щодо "зернового договору" фактично припинені. РФ заявила, що "відкликає" гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі та виходить зі Спільного координаційного центру в Стамбулі.

Посольство РФ у Білорусі передало Україні ноту, в якій заявило, що угода має бути повністю припинена з 18 липня.

При цьому президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вважає, що російський диктатор хоче, щоб угода тривала. Він планує обговорити ініціативу на зустрічі з диктатором у серпні.

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