Россия прекратила участие в "зерновом соглашении": как на это реагируют на Западе

Реакция ЕС

"Я решительно осуждаю циничный шаг России по прекращению Черноморской зерновой инициативы, несмотря на усилия ООН и Турции", - написала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Она подчеркнула, что ЕС работает над обеспечением продовольственной безопасности для незащищенных слоев населения мира.

Фон дер Ляен добавила, что Евросоюз продолжит вывозить агропродовольственную продукцию из Украины на мировые рынки "маршрутами солидарности".

Реакция Германии

Кристиане Гоффман отметила, что

Гоффман подчеркнула споры между странами "не должны разрешаться за счет беднейших людей на этой планете".

в будущем соглашение не всегда будет заключаться на короткий срок, а экспорт зерна из Украины будет возможен и в долгосрочной перспективе.

Кроме того, депутат от партии "Зеленых" в Бундестаге Антон Гофрайтер подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин "постоянно пытается шантажировать мир посредством политики голода".

Он также добавил, что российская пропаганда распространяет фейковые новости о том, что Запад якобы не разрешает экспортировать российские сельхозпродукты, в частности, зерно.

При этом Гофрайтер отметил, что подобная российская продукция не подлежит санкциям, и это должны понять государства глобального Юга.

Политик также считает, что Запад должен помочь нуждающимся странам не допустить катастрофы голода, в частности путем расширения альтернативных экспортных маршрутов.

Прекращение "зернового соглашения"

Сегодня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что договоренности по "зерновому договору" фактически прекращены. РФ заявила, что "отзывает" гарантии безопасности судоходства в Черном море и выходит из Совместного координационного центра в Стамбуле.

Посольство РФ в Беларуси передало Украине ноту, в которой заявило, что соглашение должно быть полностью прекращено с 18 июля.

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что российский диктатор хочет, чтобы соглашение продолжалось. Он планирует обсудить инициативу на встрече с диктатором в августе.

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