Пріоритетна ціль. Росія почала погрожувати Польщі через відкриття бази США
У Польщі нещодавно відкрили базу протиракетної оборони США Aegis Ashore. Російська Федерація (РФ) пригрозила Варшаві "потенційним ураженням".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Міністерства закордонних справ (МЗС) Росії Марію Захарова, яку цитує "Ура.ру".
"База протиракетної оборони в Польщі давно поповнила список пріоритетних цілей для потенційного ураження, що за необхідності може бути забезпечено широким спектром новітніх озброєнь", - заявила вона.
У тому ж числі Захарова додала, що Штати нібито продовжують провокувати Росію й сприяти "наростанню напруженості та стратегічних ризиків".
База США у Польщі
На півночі Польщі, у селищі Редзіково, що в Поморському воєводстві, 13 листопада урочисто відкрили базу протиракетної оборони США Aegis Ashore.
На церемонії були присутні ключові представники польської влади, зокрема президент Анджей Дуда, міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш і міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Зі сторони США подію відвідали адмірал ВМС Стюарт Манш та посол Марк Бжезінський.
W #Redzikowo z udziałem @prezydentpl @AndrzejDuda, wicepremiera W. @KosiniakKamysz, ministra spraw zagranicznych @sikorskiradek oraz @USAmbPoland rozpoczęła się uroczystość otwarcia bazy Aegis Ashore @USNavy. pic.twitter.com/c4ps1je18k— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 13, 2024
Як зазначив Сікорський, ідея створення бази належала президенту США-республіканцю Джорджу Бушу-молодшому. Її будівництво почалося за демократа Барака Обами, тривало за президентства Дональда Трампа, а завершення проекту відбулося під керівництвом Джо Байдена.
Погрози Росії
Росія неодноразово використовувала риторику погроз, у тому числі ядерних, як елемент своєї зовнішньої політики, особливо після початку повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році. Кремль намагається залякати як Україну, так і її міжнародних союзників, демонструючи готовність до ескалації.
Окрім ядерних натяків, Росія активно поширює звичайні загрози, зокрема у вигляді дестабілізації в інших країнах, шантажу енергетичними ресурсами та кампаній з дезінформації.
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