Польща хоче розширити застосування однієї з баз НАТО через загрозу ворожих ракет
Міністерство національної оборони Польщі веде переговори з керівництвом НАТО про розширення сфери застосування бази в польському Редзіково. Вона займається протиракетною обороною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.
"Нинішні загрози і те, що відбувається за східним кордоном, спонукають нас до подальшого розширення сфери експлуатації цієї бази", - заявив глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
За його словами, наразі ведуться перемовини в рамках НАТО із союзниками та партнерами Польщі. Він також зауважив, що можливості, які надає база в Редзіково, унікальні в масштабі можливостей усього НАТО.
Варто також зауважити, що база, про яку мова, було офіційно відкрито лише 13 листопада цього року. Вона призначена для виявлення, відстеження та перехоплення балістичних ракет.
Однак у США заявляли, що попри те, що база розташована поблизу російських кордонів, вона не здатна підірвати військово-стратегічний потенціал Росії. Заявлялось, що база слугуватиме для оборони Західної Європи, зокрема, від іранських ракет.
База Редзіково знаходиться за 165 км від кордону з Росією, там розміщені три системи вертикального пуску MK 41 VLS, кожна з яких оснащена вісьмома контейнерами з ракетами SM-3 IIA (загалом 24 ракети), радар SPY-1D (V) і система керування вогнем (FCS). Це другий такий об'єкт у Європі, з 2016 року в районі населеного пункту Девеселу в Румунії діє перша американська база наземного базування ПРО Aegis.
Збиття російських ракет
Україна неодноразово зверталася до Польщі та Румунії з проханням допомогти збивати російські ракети та дрони над її територією, які прямують у бік цих країн. Однак, для цього потрібен дозвіл від НАТО, зокрема США, що поки стримує ухвалення рішення.
30 жовтня члени Конгресу США закликали президента Джо Байдена дозволити Польщі знищувати ворожі цілі над територією України. Раніше цього року повідомлялося, що Київ і Варшава обговорюють механізм, який би дозволив польській ППО збивати російські ракети над Україною.
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