Польща хоче розширити застосування однієї з баз НАТО через загрозу ворожих ракет

Міністерство національної оборони Польщі веде переговори з керівництвом НАТО про розширення сфери застосування бази в польському Редзіково. Вона займається протиракетною обороною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.

"Нинішні загрози і те, що відбувається за східним кордоном, спонукають нас до подальшого розширення сфери експлуатації цієї бази", - заявив глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

За його словами, наразі ведуться перемовини в рамках НАТО із союзниками та партнерами Польщі. Він також зауважив, що можливості, які надає база в Редзіково, унікальні в масштабі можливостей усього НАТО.

Варто також зауважити, що база, про яку мова, було офіційно відкрито лише 13 листопада цього року. Вона призначена для виявлення, відстеження та перехоплення балістичних ракет.

Однак у США заявляли, що попри те, що база розташована поблизу російських кордонів, вона не здатна підірвати військово-стратегічний потенціал Росії. Заявлялось, що база слугуватиме для оборони Західної Європи, зокрема, від іранських ракет.

База Редзіково знаходиться за 165 км від кордону з Росією, там розміщені три системи вертикального пуску MK 41 VLS, кожна з яких оснащена вісьмома контейнерами з ракетами SM-3 IIA (загалом 24 ракети), радар SPY-1D (V) і система керування вогнем (FCS). Це другий такий об'єкт у Європі, з 2016 року в районі населеного пункту Девеселу в Румунії діє перша американська база наземного базування ПРО Aegis.

Збиття російських ракет

Україна неодноразово зверталася до Польщі та Румунії з проханням допомогти збивати російські ракети та дрони над її територією, які прямують у бік цих країн. Однак, для цього потрібен дозвіл від НАТО, зокрема США, що поки стримує ухвалення рішення.