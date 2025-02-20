РФ хоче змінити владу в Україні, щоб поновити війну з потрійною силою, - Bloomberg

Заяви Трампа і реакція Європи

Нагадаємо, що днями президент США підтримав кремлівську версію подій в Україні та заявив, що рейтинг довіри до Зеленського нібито становить лише 4%. Він також висловив невдоволення тим, що в Україні не проводять вибори під час війни. Він назвав Зеленського "диктатором без виборів".

Коментарі Трампа викликали негайну і різку реакцію європейських лідерів.

Так, канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув заяви Трампа щодо Зеленського та назвав їх неправильними та небезпечними. На цю заяву Трампа відреагував і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, який заявив, що подібне "глибоко необґрунтовано".

Зауважимо, що за законодавством в Україні заборонено проводити вибори під час дії воєнного стану. Ба більше, за даними опитувань, більшість українців проти проведення виборів під час війни.

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