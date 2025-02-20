РФ хочет сменить власть в Украине, чтобы возобновить войну с тройной силой, - Bloomberg

Заявления Трампа и реакция Европы

Напомним, что на днях президент США поддержал кремлевскую версию событий в Украине и заявил, что рейтинг доверия к Зеленскому якобы составляет лишь 4%. Он также выразил недовольство тем, что в Украине не проводят выборы во время войны. Он назвал Зеленского "диктатором без выборов".

Комментарии Трампа вызвали немедленную и резкую реакцию европейских лидеров.

Так, канцлер Германии Олаф Шольц отверг заявления Трампа относительно Зеленского и назвал их неправильными и опасными. На это заявление Трампа отреагировал и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, который заявил, что подобное "глубоко необоснованно".

Заметим, что по законодательству в Украине запрещено проводить выборы во время действия военного положения. Более того, по данным опросов, большинство украинцев против проведения выборов во время войны.

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