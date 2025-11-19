Росія повторно підняла у небо літаки МіГ-31К

У середу зранку, 19 листопада, росіяни знову підняли у небо літаки МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Зафіксовано зліт МіГ-31К з ае "Саваслейка", - йдеться у повідомленні о 06:42.

Зазначимо, що це вже друга фіксація зльоту МіГ-31К за останню годину. Минулого разу у КМВА поінформували, що зафіксовано пуск щонайменше одного "Кинджалу".

Наразі пуски нових "Кинджалів" поки що не було, але сигнал тривоги продовжується по всій території України. Причина - комбінована атака РФ.

Оновлено о 06:58

Моніторингові канали пишуть про пуски "Кинджалів"