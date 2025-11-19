Россия повторно подняла в небо самолеты МиГ-31К

Фото: враг поднял самолеты уже второй раз за последний час (Getty Images)

В среду утром, 19 ноября, россияне снова подняли в небо самолеты МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэ "Саваслейка", - говорится в сообщении в 06:42. Отметим, что это уже вторая фиксация взлета МиГ-31К за последний час. В прошлый раз в КМВА проинформировали, что зафиксирован пуск по меньшей мере одного "Кинжала". Сейчас пуски новых "Кинжалов" пока не было, но сигнал тревоги продолжается по всей территории Украины. Причина - комбинированная атака РФ. Обновлено в 06:58 Мониторинговые каналы пишут о пусках "Кинжалов"