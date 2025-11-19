ua en ru
Ср, 19 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия повторно подняла в небо самолеты МиГ-31К

Среда 19 ноября 2025 06:52
UA EN RU
Россия повторно подняла в небо самолеты МиГ-31К Фото: враг поднял самолеты уже второй раз за последний час (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В среду утром, 19 ноября, россияне снова подняли в небо самолеты МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэ "Саваслейка", - говорится в сообщении в 06:42.

Отметим, что это уже вторая фиксация взлета МиГ-31К за последний час. В прошлый раз в КМВА проинформировали, что зафиксирован пуск по меньшей мере одного "Кинжала".

Сейчас пуски новых "Кинжалов" пока не было, но сигнал тревоги продолжается по всей территории Украины. Причина - комбинированная атака РФ.

Россия повторно подняла в небо самолеты МиГ-31К

Обновлено в 06:58

Мониторинговые каналы пишут о пусках "Кинжалов"

Массированный обстрел Украины

Напомним, что этой ночью и утром россияне массированно атакуют Украину дронами, аэробалистическими и крылатыми ракетами.

Прямо в ночь с 18 на 19 ноября, враг ударил беспилотниками по Харькову. В городе в результате атаки произошли пожары, разрушен супермаркет "Сильпо", повреждены дома и более трех десятков пострадавших.

Начиная с 03:20 Воздушные силы ВСУ стали фиксировать дроны во многих областях Украины. Под утро запустил по нашей стране крылатые ракеты типа "Калибр", фиксировался пуск "Кинжалов", а прямо в эти минут над Украиной ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Подробнее о том, чем Россия атакует Украину - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация МіГ-31К Война в Украине
Новости
Польша подняла в небо авиацию из-за ударов РФ по Украине, все системы в повышеной готовности
Польша подняла в небо авиацию из-за ударов РФ по Украине, все системы в повышеной готовности
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского