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Росія повністю зупиняє експорт дизелю і почне імпорт нафтопродуктів

18:35 08.07.2026 Ср
1 хв
Наслідки ударів по НПЗ змусили Кремль зробити те, чого він уникав місяцями
aimg Валерія Абабіна
Фото: У РФ почнуть надходити імпортні нафтопродукти (Getty Images)

У Росії вводиться повна заборона на експорт дизельного пального. Одночасно у липні у країну почнуть надходити імпортні нафтопродукти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем'єра РФ Олександра Новака, яку передає російське медіа ТАСС.

За словами Новака, у Росії вводиться повна заборона на експорт дизельного пального.

Одночасно російський уряд переніс низку ремонтів на нафтопереробних заводах на пізніші строки та задіяв додаткові потужності.

Ситуацію на паливному ринку Новак вирішив описати м'яко - попри повну заборону експорту.

"Ситуація з паливом частково стабілізована, але поки залишається непростою", - заявив він.

Нагадаємо, з 1 по 8 липня Сили безпілотних систем ЗСУ завдали ударів по 50 енергетичних вузлах в Криму та на південних окупованих територіях, а також уразили пором в Керчі, сухогруз і 19 танкерів "тіньового флоту" Росії.

Ще у червні Кремль офіційно визнав дефіцит бензину, але пояснив його "падінням роздрібних продажів на 15%", уникаючи згадок про удари по НПЗ.

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Російська ФедераціяНПЗ