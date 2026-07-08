Росія повністю зупиняє експорт дизелю і почне імпорт нафтопродуктів

Нагадаємо, з 1 по 8 липня Сили безпілотних систем ЗСУ завдали ударів по 50 енергетичних вузлах в Криму та на південних окупованих територіях, а також уразили пором в Керчі, сухогруз і 19 танкерів "тіньового флоту" Росії.

Ще у червні Кремль офіційно визнав дефіцит бензину, але пояснив його "падінням роздрібних продажів на 15%", уникаючи згадок про удари по НПЗ.