Росія визнала дефіцит бензину, але придумала для нього дивне пояснення

У кількох регіонах Росії зникло пальне - і влада нарешті це визнала. Ось тільки причину назвала дуже своєрідну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в росЗМІ та пабліках.

Влада визнала проблему

У Томській області офіційно зафіксували брак пального одразу в чотирьох районах - Колпашевському, Асиновському, Зирянському та Тегульдетському. На автозаправних станціях пусто.

Причину влада пояснила просто: нібито попит різко виріс.

При цьому чиновники запевнили, що роздрібні продажі бензину за тиждень впали на 15%. Тобто і попит упав, і палива немає - логіка дивовижна. Влада Томської області запевнила, що запаси пального у муніципалітетах планують поповнити вже в найближчий час.

Поки чиновники говорять про "підвищений попит", проросійські паблики заповнені фото і відео шалених черг на АЗС.

Причому це не лише Томська область. Подібне фіксують у багатьох регіонах Росії.

Реальна причина, яку влада не згадує, - удари по нафтопереробних заводах. Саме вони і призвели до збоїв у постачанні пального по всій країні.