Россия полностью останавливает экспорт дизеля и начнет импорт нефтепродуктов

Напомним, с 1 по 8 июля Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удары по 50 энергетическим узлам в Крыму и на южных оккупированных территориях, а также поразили паром в Керчи, сухогруз и 19 танкеров "теневого флота" России.

Еще в июне Кремль официально признал дефицит бензина , но объяснил его "падением розничных продаж на 15%", избегая упоминаний об ударах по НПЗ.