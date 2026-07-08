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Россия полностью останавливает экспорт дизеля и начнет импорт нефтепродуктов

18:35 08.07.2026 Ср
1 мин
Последствия ударов по НПЗ заставили Кремль совершить то, чего он избегал месяцами
aimg Валерия Абабина
Россия полностью останавливает экспорт дизеля и начнет импорт нефтепродуктов Фото: В РФ начнут поступать импортные нефтепродукты (Getty Images)
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В России вводится полный запрет на экспорт дизельного горючего. Одновременно в июле в страну начнут поступать импортные нефтепродукты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Александра Новака, переданное российским медиа ТАСС.

По словам Новака, в России вводится полный запрет на экспорт дизельного горючего.

Одновременно российское правительство перенесло ряд ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах на более поздние сроки и задействовало дополнительные мощности.

Ситуацию на топливном рынке Новак решил описать мягко – несмотря на полный запрет на экспорт.

"Ситуация с топливом частично стабилизирована, но пока остается непростой", – заявил он.

Напомним, с 1 по 8 июля Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удары по 50 энергетическим узлам в Крыму и на южных оккупированных территориях, а также поразили паром в Керчи, сухогруз и 19 танкеров "теневого флота" России.

Еще в июне Кремль официально признал дефицит бензина , но объяснил его "падением розничных продаж на 15%", избегая упоминаний об ударах по НПЗ.

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