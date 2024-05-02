Росія повинна взяти участь в Глобальному саміті миру, але не в першому, - МЗС Швейцарії

Як відзначає МЗС, на Глобальний саміт миру було запрошено більше 160 делегацій з усього світу. Засідання ґрунтуватиметься на дискусіях довкола української "формули миру" та інших мирних пропозиціях. Мета саміту -







Чи запросять Росію

"Росія на даному етапі не запрошена. Швейцарія завжди виявляла відкритість щодо запрошення Росії на цей саміт. Однак Росія неодноразово і також публічно заявляла, що не зацікавлена ​​брати участь у цьому першому саміті. Саміт у Швейцарії покликаний розпочати мирний процес. Швейцарія переконана, що Росія повинна бути залучена до цього процесу. Мирний процес без Росії немислимий", - додає МЗС.

Глобальний саміт миру пройде у Швейцарії у швейцарському Бюргенштоці, поруч з містом Люцерн з 15 по 16 червня. Під час засідання обговорюватимуть українську "формулу миру", яку президент Володимир Зеленський озвучив ще у 2022 році.

Питання запрошення Росії також порушував голова Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами країна-терорист зможе взяти участь, але не в першому засідання.

Як відзначав раніше Зеленський, Російська Федерація має план щодо зриву проведення саміту.