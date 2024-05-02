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Росія повинна взяти участь в Глобальному саміті миру, але не в першому, - МЗС Швейцарії

Фото: Росія повинна взяти участь в Глобальному саміті миру, але не на першому (european-union.europa.eu)
Автор: Сергій Пишкін

Російську Федерацію не запрошували на майбутній Глобальний саміт миру. Втім, вона повинна буде взяти участь в наступних засіданнях.

Як відзначає МЗС, на Глобальний саміт миру було запрошено більше 160 делегацій з усього світу. Засідання ґрунтуватиметься на дискусіях довкола української "формули миру" та інших мирних пропозиціях. Мета саміту - 

Чи запросять Росію 

"Росія на даному етапі не запрошена. Швейцарія завжди виявляла відкритість щодо запрошення Росії на цей саміт. Однак Росія неодноразово і також публічно заявляла, що не зацікавлена ​​брати участь у цьому першому саміті. Саміт у Швейцарії покликаний розпочати мирний процес. Швейцарія переконана, що Росія повинна бути залучена до цього процесу. Мирний процес без Росії немислимий", - додає МЗС. 

Глобальний саміт миру пройде у Швейцарії у швейцарському Бюргенштоці, поруч з містом Люцерн з 15 по 16 червня. Під час засідання обговорюватимуть українську "формулу миру", яку президент Володимир Зеленський озвучив ще у 2022 році. 

Питання запрошення Росії також порушував голова Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами країна-терорист зможе взяти участь, але не в першому засідання.  

Як відзначав раніше Зеленський, Російська Федерація має план щодо зриву проведення саміту

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