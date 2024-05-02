Россия должна принять участие в Глобальном саммите мира, но не в первом, - МИД Швейцарии

Как отмечает МИД, на Глобальный саммит мира было приглашено более 160 делегаций со всего мира. Заседание будет основываться на дискуссиях вокруг украинской "формулы мира" и других мирных предложениях. Цель саммита -







Пригласят ли Россию

"Россия на данном этапе не приглашена. Швейцария всегда проявляла открытость по приглашению России на этот саммит. Однако Россия неоднократно и также публично заявляла, что не заинтересована участвовать в этом первом саммите. Саммит в Швейцарии призван начать мирный процесс. Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс.

Глобальный саммит мира пройдет в Швейцарии в швейцарском Бюргенштоке, рядом с городом Люцерн с 15 по 16 июня. Во время заседания будут обсуждаться украинская "формула мира", которую президент Владимир Зеленский озвучил еще в 2022 году.

Вопрос приглашения России также поднимал глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, страна-террорист сможет принять участие, но не в первом заседании.

Как отмечал ранее Зеленский, у России есть план по срыву проведения саммита.