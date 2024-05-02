Россия должна принять участие в Глобальном саммите мира, но не в первом, - МИД Швейцарии

Российскую Федерацию не приглашали на предстоящий Глобальный саммит мира. Впрочем, она должна принять участие в следующих заседаниях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД) Швейцарии.
Как отмечает МИД, на Глобальный саммит мира было приглашено более 160 делегаций со всего мира. Заседание будет основываться на дискуссиях вокруг украинской "формулы мира" и других мирных предложениях. Цель саммита -
"Россия на данном этапе не приглашена. Швейцария всегда проявляла открытость по приглашению России на этот саммит. Однако Россия неоднократно и также публично заявляла, что не заинтересована участвовать в этом первом саммите. Саммит в Швейцарии призван начать мирный процесс. Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс.
Глобальный саммит мира пройдет в Швейцарии в швейцарском Бюргенштоке, рядом с городом Люцерн с 15 по 16 июня. Во время заседания будут обсуждаться украинская "формула мира", которую президент Владимир Зеленский озвучил еще в 2022 году.
Вопрос приглашения России также поднимал глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, страна-террорист сможет принять участие, но не в первом заседании.
Как отмечал ранее Зеленский, у России есть план по срыву проведения саммита.
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