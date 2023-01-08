Росія повинна постати перед спецтрибуналом за агресію в Україні, - заява британських політиків

Високопоставлені політики Великобританії з різних політичних кіл підтримали створення спеціального трибуналу для розслідування дій Росії у зв'язку зі злочином агресії проти України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Лідер лейбористів Кейр Стармер, колишній генеральний секретар НАТО Джордж Робертсон, колишній міністр закордонних справ Девід Оуен і колишній лідер Торі Ієн Дункан Сміт у спільній заяві зазначили, що трибунал слід створити для розгляду "явно незаконної війни" на тих самих принципах, якими керувалися союзники, коли вони зустрілися у 1941 році, щоб закласти основу для Нюрнберзьких судових процесів над нацистськими лідерами.

"Пройшло 10 місяців відтоді, як Росія за підтримки Білорусі здійснила одне з найбільших наземних вторгнень у Європу з часів Другої світової війни. Відтоді тисячі українських мирних жителів були вбиті або поранені, 8 мільйонів людей стали внутрішньо переміщеними особами, а близько 8 мільйонів стали біженцями. Цивільна інфраструктура та економічні активи на десятки мільярдів були знищені або пограбовані, а незамінні культурні пам’ятки перетворені на руїни", - говориться у заяві.

За словами британських політиків, якщо ці акти агресії будуть доведені в суді, вони можуть стати тим, що Нюрнберзький процес назвав "найвищим міжнародним злочином". Оскільки це злочин агресії, з якого часто витікає більшість інших міжнародних злочинів - військових злочинів, злочинів проти людяності та геноциду.

Додамо, що Міжнародний кримінальний суд уже розглядає звинувачення у воєнних злочинах і злочинах проти людяності через вторгнення в Україну. Проте спецтрибунал необхідний, оскільки МКС не має повноважень для розгляду злочину агресії.

Нагадаємо, наразі триває процес обговорення створення спецтрибуналу для суду над РФ, підсумком роботи має стати звернення України до Генасамблеї ООН.

Як повідомлялося раніше, радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк запропонував провести спецтрибунал у Ялті.

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