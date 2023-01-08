Россия должна предстать перед спецтрибуналом за агрессию в Украине, - заявление британских политиков

Высокопоставленные политики Великобритании из разных политических кругов поддержали создание специального трибунала по расследованию действий России в связи с преступлением агрессии против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Лидер лейбористов Кейр Стармер, бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон, бывший министр иностранных дел Дэвид Оуэн и бывший лидер Тори Иен Дункан Смит в совместном заявлении отметили, что трибунал следует создать для рассмотрения "явно незаконной войны" на тех же принципах, которыми руководствовались союзники, когда они встретились в 1941 году, чтобы заложить основу Нюрнбергских судебных процессов над нацистскими лидерами.

"Прошло 10 месяцев с тех пор, как Россия при поддержке Беларуси совершила одно из самых больших наземных вторжений в Европу со времен Второй мировой войны. С тех пор тысячи украинских мирных жителей были убиты или ранены, 8 миллионов человек стали внутренне перемещенными лицами, а около 8 миллионов стали беженцами. Гражданская инфраструктура и экономические активы на десятки миллиардов были уничтожены или ограблены, а незаменимые культурные памятники превращены в руины", - говорится в заявлении.

По словам британских политиков, если эти акты агрессии будут доказаны в суде, они могут стать тем, что Нюрнбергский процесс назвал "самым высоким международным преступлением". Поскольку это преступление агрессии, из которого часто вытекает большинство других международных преступлений - военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида.

Добавим, что Международный уголовный суд уже рассматривает обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности из-за вторжения в Украину. Однако спецтрибунал необходим, поскольку у МКС нет полномочий для рассмотрения преступления агрессии.

Напомним, сейчас идет процесс обсуждения создания спецтрибунала для суда над РФ, итогом работы должно стать обращение Украины к Генассамблее ООН.

Как сообщалось ранее, советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк предложил провести спецтрибунал в Ялте.

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