Росія не повинна бути винагороджена за початок цієї війни, - Сибіга

Вже четвертий рік Україна протистоїть повномасштабній війні Росії. Український уряд наполягає на мирі, який базуватиметься на міжнародному праві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Андрія Сибіги.
Україна вже понад три роки відстоює свою незалежність на суші, морі та в повітрі, протистоячи повномасштабній агресії Росії.
У цьому протистоянні ключову роль відіграють мужність українських захисників і стійкість громадян.
"Українці заслуговують на справедливий мир, заснований на міжнародному праві та повазі до нашої територіальної цілісності та кордонів, визначених нашою Конституцією", - наголосив міністр.
Він підкреслив, що Росія не має бути винагороджена за початок війни, яка принесла страждання і руйнування.
Незважаючи на зусилля США та готовність України до діалогу, Москва продовжує терор цивільного населення, ігнорує встановлені дедлайни і не демонструє справжнього бажання завершити конфлікт.
Водночас Україна лишається відкритою до конструктивного діалогу, який базується на взаємній повазі та врахуванні волі українського народу.
"Нам потрібен тривалий мир, який не буде зруйнований наступним кроком Москви. Україна готова співпрацювати зі Сполученими Штатами та всіма нашими міжнародними партнерами, щоб разом досягти справедливого і тривалого миру", - додав Сибіга.
Напередодні президент США Дональд Трамп допустив ідею територіального обміну між Росією та Україною.
Він зазначив, що ситуація є складною, але в ході переговорів планується повернення деяких територій Україні, а також взаємний обмін землями на користь обох сторін.
Водночас він оголосив дату і місце зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним - 15 серпня на Алясці.
За інформацією CBS News, є ймовірність, що президент України Володимир Зеленський приєднається до саміту Трампа і Путіна наступного тижня.
Водночас, Україна не буде віддавати свої території російським окупантам.
"Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть", - заявив глава держави.