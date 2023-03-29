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Россия не сообщала США об изменении в обмене данными о "ядерке", - CNN

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США, Среда 29 марта 2023 22:19
Россия не сообщала США об изменении в обмене данными о "ядерке", - CNN Фото: Россия не сообщала США об изменении в обмене данными о "ядерке" (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Соединенные Штаты сообщили, что не получали от России сообщений об изменениях в обмене данными о ядерном оружии в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Выступая на брифинге главный заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель сказал, что он не видел комментарии заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова о том, что все виды сообщений между Россией и США согласно Новому договору СНВ приостановлены.

"Мы не получили ни одного сообщения об изменениях", - сказал Патель.

Он также подчеркнул, что США обеспокоены "безрассудным поведением" России по договору.

Напомним, вчера западные СМИ сообщили, что США приостановили обмен данными о стратегических ядерных силах с Россией.

Позже у президента США Джо Байдена разъяснили ситуацию с обменом данными о ядерном оружии из РФ.

Ранее РБК-Украина писала о том, что российский диктатор Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях из США.

Также диктатор приказал Минобороны РФ и "Росатому" подготовиться к возможному началу ядерных испытаний, если Соединенные Штаты это сделают.

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